В сети набирает оборотов челлендж по поддержке  аэропорта "Киев"

В Facebook набирает оборотов челлендж #SaveKyivAirport. Тысячи киевлян приняли эстафету в поддержку Международного аэропорта "Киев", который из-за карантина оказался на грани выживания.

Напомним, ранее аэропорт неоднократно обращался к государству за финансовой и регуляторной помощью. Вследствие карантина МА "Киев" потерял весь пассажиропоток, доходы сократились на 92%, порядка 2000 человек из персонала с марта - в неоплачиваемом отпуске.

В аэропорту даже заявили, что без государственной поддержки не переживут кризис.

Чтобы привлечь внимание к проблеме, сотрудники запустили в Facebook челлендж #SaveKyivAirport, который уже поддержали тысячи людей. Пользователи публикуют фотографии и делятся воспоминаниями о путешествиях, а также призывают руководство страны не допустить банкротства аэропорта. Кроме путешественников, к челленджу присоединились блогеры, эксперты, политики.

Киевляне призвали руководство страны создать равные условия для всех аэропортов и сохранить 10 000 рабочих мест в аэропорту и смежных предприятиях.

"Может, кроме создания обещанных новых 100500 тысяч рабочих мест неизвестно где и как, стоит побеспокоиться о сохранении уже существующих с помощью всяческой поддержки хозяйствующих субъектов", - написал Сергей Наумович.

В свою очередь, блогер Михаил Шнайдер написал, что пока в странах ЕС сокращают аэропортовые сборы и предоставляют своим компаниям дотации, в Украине "по-прежнему верят, что, если на проблему закрыть глаза, - то она исчезнет".

Своими историями поделились сотрудники и простые киевляне, кто многократно улетал и прилетал в аэропорт "Киев".

Напомним, ранее о сложном экономическом положении аэропорта "Киев" написал экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Локдаун и остановка сообщения поставили предприятие, которому надо содержать инфраструктуру и сотрудников, на грань банкротства. Речь не просто об удобном аэропорте в пределах города. Города дотягиваются туда, куда дотягивается их инфраструктура. Если мы хотим иметь возможность попасть из Киева в другие страны мира, чтобы на табло рейсов за границей было слово Kyiv, аэропорты должны жить и развиваться", - сообщил Омелян.