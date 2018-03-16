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У мережі показали фото няні, яка побила дитину з інвалідністю в Харкові

STYLERLIFE        16.03.2018 - 18:04
Фото: Лялька (РБК-Україна)
Фото: Лялька (РБК-Україна)

Дії жінки зафіксувала відеокамера

У Харкові няня побила 14-річну дівчинку, яка страждає на дитячий церебральний параліч. Фотографії жінки опублікувала Ляна Теремкова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Фото: Няня, яка побила дитину (facebook.com/Ляна Теремкова)

Як розповіла адвокат Іммілейла Абдуллаєва-Мартиросян в коментарі NewsRoom, експерти виявили на тілі побитої дівчинки синці, синці та численні травми.

"На сьогоднішній день експерт знайшов на дитину численні тілесні ушкодження, синці і синці. Ми поки що не згодні з кваліфікацією і не знаємо яке звинувачення в підсумку висуне прокуратура. Про покарання поки говорити рано, але ми будемо наполягати на максимальному", - повідомила адвокат .

За словами юриста, результати судмедекспертизи будуть готові на початку наступного тижня.

Мати дівчинки каже, що у дочки погіршилося самопочуття.

"Вона стала дуже нервова, плаксива, ховає очі і лякається. Я сьогодні розчісувала Леру інший гребінцем. Вона боїться ту, якої причісувала її няня. Ми обов'язково будемо звертатися до психолога, дитина була товариська, а зараз, навіть коли ми з нею удвох, мені здається, що Лєра мене боїться. Вчора нас запросили в гості сусіди, а вона навіть не спілкувалася зі своїм другом", - заявила вона.

До речі, з'явилися подробиці побиття дитини нянею в Харкові.

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Теги: избиение, дитина
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