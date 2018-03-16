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В сети показали фото няни, которая избила ребенка с инвалидностью в Харькове

STYLERLIFE        16.03.2018 - 18:04
Фото: Кукла (РБК-Украина)
Фото: Кукла (РБК-Украина)

Действия женщины зафиксировала видеокамера

В Харькове няня избила 14-летнюю девочку, которая страдает детским церебральным параличом. Фотографии женщины опубликовала Ляна Теремкова на своей странице в соцсети Facebook.

Фото: Няня, которая избила ребенка (facebook.com/Ляна Теремкова)

Как рассказала адвокат Иммилейла Абдуллаева-Мартиросян в комментарии NewsRoom, эксперты обнаружили на теле избитой девочки синяки, кровоподтеки и многочисленные травмы.

"На сегодняшний день эксперт нашел на ребенке многочисленные телесные повреждения, синяки и кровоподтеки. Мы пока что не согласны с квалификацией и не знаем какое обвинение в итоге выдвинет прокуратура. О наказании пока говорить рано, но мы будем настаивать на максимальном", - сообщила адвокат.

По словам юриста, результаты судмедэкспертизы будут готовы в начале следующей недели.

Мать девочки говорит, что у дочери ухудшилось самочувствие.

"Она стала очень нервная, плаксивая, прячет глазки и пугается. Я сегодня расчесывала Леру другой расческой. Она боится ту, которой причесывала ее няня. Мы обязательно будем обращаться к психологу, ребенок был общительный, а сейчас, даже когда мы с ней вдвоем, мне кажется, что Лера меня боится. Вчера нас пригласили в гости соседи, а она даже не общалась со своим другом", - заявила она.

Кстати, появились подробности избиения ребенка няней в Харькове.

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Теги: избиение, ребенок
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