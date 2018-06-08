У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора

Догхантер Святогор має скандальну репутацію

У мережі повідомили, що поліція Києва затримала відомого доґхантера, адвоката, журналіста Олексія Святогора. Про це написала Оксана Тукалевская на своїй сторінці в Facebook.

"Національна поліція затримала масового вбивцю-шкуродера Святогора. Чекають приїзду представників прокуратури. Кращий стример ever Ніна Веснянка веде прямий і не дуже репортаж з місця події. Лакмус: працює закон.

Ось так, до речі, виглядає людина, яка принесла горе в тисячі українських сімей. Невинна біла панамка, товсте упитанное черево, нахабна посмішка і брудні руки по плечі в крові. Відправлять у СІЗО - вип'ю шампанське", - пише Оксана.

Скріншот поста (facebook.com/tukalevska.oksana)

На опублікованому відео можна побачити, як Святогор розмовляє з працівником правоохоронних органів, потім з активістами. В кінці поліцейські садять доґхантера в машину і кажуть, що затримують його, і обіцяють активістам, що відвезуть чоловіка в Дніпровський райвідділ поліції.

У свою чергу, в Київському управлінні поліції спростували інформацію про затримання Святогора, передає ТСН.

Правоохоронці розповіли, що чоловік знаходиться в розшуку. Йому інкримінують 2 і частина 3 статті 300 Кримінального кодексу України - збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості вчинені повторно, або за попередньою змовою групи осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні таких творів.

Невдовзі в коментарі РБК-Україна у відділі комунікації поліції Києва повідомили, що поліція Києва дійсно затримала догхантера Олексія Святогора біля його будинку.

Додамо, що догхантери (від англ. dog + hunters) - самоназва осіб, які за власною ініціативою займаються відстрілом або отруєнням безпритульних собак у населених пунктах. Діяльність догхантерів має неоднозначну оцінку в суспільстві, як з етичної, так і з правової точок зору і засуджується зоозахисної громадськістю та діячами культури, що вимагають покарання для догхантерів.

Раніше повідомлялося, що в Черкаській області догхантери знущалися над собакою на очах у дітей.

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