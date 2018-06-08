В сети появилось видео задержания догхантера Святогора

Догхантер Святогор имеет скандальную репутацию

В сети сообщили, что полиция Киева задержала известного догхантера, адвоката и журналиста Алексея Святогора. Об этом написала Оксана Тукалевская на своей странице в Facebook.

"Национальная полиция Украины задержала массового убийцу-живодера Святогора. Ожидают приезда представителей прокуратуры. Лучший стример ever Нина Веснушка ведет прямой и не очень репортаж с места события. Лакмус: работает ли закон.

Вот так, кстати, выглядит человек, который принес горе в тысячи украинских семей. Безобидная белая панамка, толстое упитанное брюхо, наглая ухмылка и грязные руки по плечи в крови. Отправят в СИЗО - выпью шампанское", - пишет Оксана.

Скриншот поста (facebook.com/tukalevska.oksana)

На опубликованном видео можно увидеть, как Святогор разговаривает с сотрудником правоохранительных органов, потом с активистами. В конце полицейские сажают догхантера в машину и говорят, что задерживают его, и обещают активистам, что отвезут мужчину в Днепровский райотдел полиции.

В свою очередь, в Киевском управлении полиции опровергли информацию о задержании Святогора, передает ТСН.

Правоохранители рассказали, что мужчина находится в розыске. Ему инкриминируют 2 и 3 часть статьи 300 Уголовного кодекса Украины - сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости совершенные повторно, или по предварительному сговору группы лиц, а также принуждение несовершеннолетних к участию в создании таких произведений.

Вскоре в комментарии РБК-Украина в отделе коммуникации полиции Киева сообщили, что полиция Киева действительно задержала догхантера Алексея Святогора возле его дома.

Добавим, что догхантеры (от англ. dog + hunters) - самоназвание лиц, которые по собственной инициативе занимаются отстрелом или отравлением безнадзорных собак в населенных пунктах. Деятельность догхантеров имеет неоднозначную оценку в обществе, как с этической, так и с правовой точек зрения и осуждается зоозащитной общественностью и деятелями культуры, требующими наказания для догхантеров.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области догхантеры издевались над собакой на глазах у детей.

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