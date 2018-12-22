У мережі запропонували покарати винуватців пожежі на ярмарку у Львові

Фото: пожежа на різдвяному ярмарку у Львові (lviv.dsns.gov.ua)

Повідомляється, що ярмарок можуть закрити

Відео: (youtube.com/Варта1)

22 грудня у центрі Львова на різдвяному ярмарку загорілася будка. В результаті інциденту будиночок повністю згорів, постраждали три людини. У мережі Facebook прокоментували інцидент і можливе закриття різдвяного ярмарку.

Городяни, які стали свідками пожежі, вважають, що загоряння сталося через вибух у будці. За попередніми даними, вибухнув газовий балон. В результаті вибуху були госпіталізовані три людини: хлопець отримав серйозні осколкові поранення тіла, а дві дівчини – опіки.

Фото: (tvoemisto.tv)

Як повідомляє речник ДСНС Львівській області Віталій Туровцев кореспонденту Tvoemisto.tv, вогонь перекинувся на два сусідніх торговельних павільйонів. Попередньо результаті пожежі травмовано 4 людини. Пожежу локалізовано о 13:26, ліквідовано о 13:32. Причину займання встановлюють. До ліквідації залучили 18 рятувальників і три одиниці спецтехніки.

Відео: facebook.com/tvoyemisto

У коментарях під публікацією городяни обурені інцидентом і звинувачують муніципальну поліцію в тому, що не встежили за підприємцями.

"Однозначно, свято зіпсоване", "Жах", "Шкода, я вам співчуваю", "Жесть", "Дай Бог, щоб всі одужали від наслідків", "Ого, двоє в реанімації((", "Перш ніж починати ярмарок треба було перевірку посилати. Організаторів покарати, а не простих людей", – пишуть в мережі.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/tvoyemisto

Нагадаємо, що у поліції розповіли про кількість постраждалих.

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