В сети предложили наказать виновников пожара на ярмарке во Львове

Фото: пожар на рождественской ярмарке во Львове (lviv.dsns.gov.ua)

Сообщается, что ярмарку могут закрыть

Видео: (youtube.com/Варта1)

22 декабря в центре Львова на рождественском ярмарке загорелась будка. В результате инцидента домик полностью сгорел, пострадали три человека. В сети Facebook прокомментировали инцидент и возможное закрытие рождественской ярмарки.

Горожане, ставшие свидетелями пожара, считают, что возгорание произошло из-за взрыва в будке. По предварительным данным взорвался газовый баллон. В результате взрыва были госпитализированы три человека: парень получил серьезные осколочные ранения тела, а две девушки – ожоги.

Фото: (tvoemisto.tv)

Как сообщает речник ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев корреспонденту Tvoemisto.tv, пожар перебросился на два соседних торговых павильона. Предварительно результате пожара травмированы 4 человека. Пожар локализован в 13:26, ликвидирован в 13:32. Причину возгорания устанавливают. К ликвидации привлекли 18 спасателей и три единицы спецтехники.

Видео: facebook.com/tvoyemisto

В комментариях под публикацией горожане возмутились инцидентом и обвиняют муниципальную полицию в том, что не уследили за предпринимателями.

"Однозначно, праздник испорчен", "Ужас", "Жаль, я вам сочувствую", "Жесть", "Дай Бог, чтоб все поправились от последствий", "Ого, двое в реанимации((", "Прежде чем начинать ярмарку надо было проверку посылать. Организаторов наказать, а не людей простых", – пишут в сети.

Скриншоты комментариев поста аккаунта facebook.com/tvoyemisto

Напомним, что в полиции рассказали о количестве пострадавших.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестные сожгли пункт выдачи еды для бездомных.