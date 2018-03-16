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В мережі розповіли про військового, що загинув на полігоні під Миколаєвом (фото)

STYLERLIFE        16.03.2018 - 09:09
Фото: torange.biz
Фото: torange.biz

До свого 22-річчя хлопець не дожив дещо більше місяця

В мережі розповіли про загиблого військовослужбовця, який згорів живцем в наметі на полігоні Широкий Лан під Миколаєвом. Про це  повідомляє прес-служба 92-ої окремої механізованої бригади Збройних сил України на своїй сторінці в Facebook.

"13 березня в тій пожежі, яка виникла на Широколанівському полігоні загинув молодий хлопчина, солдат Хаванець Ігор Володимирович, 16.04.1996 р. н.", - сказанов повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/92OMBr)

Народився Ігор у квітні 1996 року у Ярмолинцях, передає novynarnia.com.

Там же навчався та закінчив школу. Після отримання атестату, юнак переїхав до Харкова, де вступив до Національного юридичного університету ім.Ярослава Мудрого на навчання в Інституті підготовки юридичних кадрів для СБУ. По отриманню ступеня бакалавра був призваний Харківським військоматом.

Фото: Ігор Хаванець (facebook.com/92OMBr)

Він служив у лавах ЗСУ за контрактом у 92-ій сухопутній механізованій бригаді та мріяв у майбутньому стати військовим прокурором.

До свого 22-річчя Ігор не дожив дещо більше місяця.

В Ярмолинцях у воїна залишились мати, батько та старший брат Ярослав.

Фото: Ігор Хаванець (facebook.com/92OMBr)

Очевидці трагедії розповіли, що боєць спав далі всіх від входу і просто не встиг вибігти.

За попередніми даними, намет загорілася через буржуйки, якій обігрівалися військові. Щоб швидко розпалити її, один солдат взяв легкозаймисту речовину, яку категорично заборонено використовувати у наметах. Винуватець пожежі сам отримав опіки.

Радник Міноборони і волонтер Юрій Бірюков повідомив, що за попередніми даними всі військовослужбовці, які проживали в палатці, де спалахнула пожежа, були тверезими.

Нагадаємо, що у мережі з'явилися нові подробиці про стан скандального полігону під Миколаєвом (фото).

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