В сети рассказали о военном, который погиб на полигоне под Николаевом (фото)

До своего 22-летия парень не дожил чуть больше месяца

В сети рассказали о погибшем военнослужащем, который сгорел заживо в палатке на полигоне Широкий Лан под Николаевом. Об этом сообщает пресс-служба 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"13 марта в том пожаре, который возник на Широколановском полигоне погиб молодой парнишка, солдат Хаванець Игорь Владимирович, 16.04.1996 г. н.", - сказано сообщении.

Скриншот поста (facebook.com/92OMBr)

Родился Игорь в апреле 1996 года в Ярмолинцах, передает novynarnia.com.

Там же учился и закончил школу. После получения аттестата, юноша переехал в Харьков, где поступил в Национальный юридический университет им.Ярослава Мудрого на обучение в Институте подготовки юридических кадров для СБУ. По получению степени бакалавра был призван Харьковским военкоматом.

Фото: Игорь Хаванець (facebook.com/92OMBr)

Он служил в рядах ВСУ по контракту в 92-й механизированной сухопутной бригаде и мечтал в будущем стать военным прокурором.

До своего 22-летия Игорь не дожил чуть больше месяца.

В Ярмолинцах у воина остались мать, отец и старший брат Ярослав.

Фото: Игорь Хаванець (facebook.com/92OMBr)

Очевидцы трагедии рассказали, что боец спал дальше всех от входа и просто не успел выбежать.

По предварительным данным, палатка загорелась из-за буржуйки, которой обогревались военные. Чтобы быстро разжечь ее, один солдат взял легковоспламеняющееся вещество, которое категорически запрещено использовать в палатках. Виновник пожара получил ожоги.

Советник Минобороны и волонтер Юрий Бирюков сообщил, что по предварительным данным, все военнослужащие, которые проживали в палатке, где вспыхнул пожар, были трезвыми.

Напомним, что в сети появились новые подробности о состоянии скандального полигона под Николаевом (фото).