Щеня, мерзота, губошльоп: нардеп і екс-міністр влаштували клоунаду в прямому ефірі

Народний депутат Олексій Гончаренко і колишній міністр транспорту Євген Червоненко, обговорюючи другий тур виборів 2019, влаштували словесну перепалку в прямому ефірі ток-шоу "Пульс" на телеканалі 112 Україна.

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Все почалося після того, як Червоненко назвав президента України "конченим". Крім того, екс-політик заявив, що після виборів Гончаренко піде з БПП і "побіжить шукати собі місце" в новій команді, і назвав парламентарія "дрібною мерзотою".

"Мерзота це ти, правда, не дуже дрібна... Я що повинен це сидіти і слухати?" - відповів скандальному екс-міністру Гончаренко.

Після цих слів Червоненко встав і підійшов до Гончаренка.

"Щеня, закрий рот! Губошльоп ти мій, нікчема", - сказав Червоненко.

Зупинив бійку в студії ведучий, який встав між опонентами. Після нетривалої суперечки гості розійшлися по своїх місцях.

Гончаренко і Червоненко поскандалили в ефірі 112 Україна (відео: YouTube/112 Україна)

Користувачі мережі називають ситуацію "клоунадою" і вважають, що таких "експертів" не варто кликати на ефіри.

"Суцільна мерзота..." - коротко прокоментував те, що сталося на ток-шоу, один юзер.

Зазначимо, що це далеко не перший випадок, коли Червоненко стає фігурантом скандалу на телебаченні. Наприклад, кілька місяців тому екс-глава міністерства транспорту обізвав нардепа Євгена Рибчинського "вівцею" і "невдалим продюсером". Той у свою чергу сказав, що Червоненко "україноненависник", "українофоб" і "злодій".

Нагадаємо, днями скандальний нардеп Олег Барна напав на соратника Зеленського в студії одного з телеканалів.