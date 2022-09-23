О чем мечтают мужчины? Психолог назвала 7 самых сокровенных сексуальных фантазий

"Как известно, психолог Зигмунд Фрейд считал сексуальные фантазии признаком неудовлетворенности половой жизнью. Пока же патологией считается полное отсутствие сексуальных фантазий", - говорит психолог.

Первые мнения эротического характера у мужчин появляются в подростковом возрасте (11-12 лет), а пик фантазирования приходится на 25-35 лет.

"Стоит заметить, мужчины живущие активной сексуальной жизнью, фантазируют чаще. Причем делают это даже тогда, когда не занимаются сексом (женщины преимущественно фантазируют во время секса)", - добавляет Щербань.

Эротические фантазии – абсолютно нормальное явление, поскольку мысли о сексе усиливают сексуальное желание и возбуждение.

Не зря сексологи советуют парам, испытывающим снижение полового влечения, подключать фантазию и практиковать ролевые игры. Конечно, среди мужских сексуальных фантазий есть и особенно популярные.

В интимных фантазиях нет ничего дурного (фото: freepik.com)

Какие именно фантазии пользуются самым большим "спросом" среди мужчин?

Под властью женщины

В повседневной жизни у мужчин много дел и обязанностей, которые стараются старательно выполнять. Даже в постели подавляющее большинство мужчин думают не о собственном наслаждении, а о том, как удовлетворить партнершу. Не удивительно, что одна из самых популярных фантазий - отдать власть в постели женщине, чтобы иметь возможность расслабиться и получить удовольствие.

"Эта фантазия может проявляться в разных формах: учительница и ученик, врач и пациент, полицейская и хулиган и т.д." - приводит примеры психолог.

Доминирование над партнером

Отдавать контроль женщине мужчины готовы не всегда. Весьма популярна сексуальная фантазия, в которой мужчина является полноправным хозяином, а женщина - покорной рабыней, которая согласна исполнять все желания. За неповиновение для нее может быть предусмотрено наказание. Иногда подобная фантазия – своеобразная реакция на оскорбление нанесенное партнером.

Секс с незнакомкой

70% мужчин мечтают о сексе с красивой незнакомкой. В основе этой фантазии находится мечта о феерическом сексе без каких-либо обязательств. Конечно, реализовать эту фантазию сложно, но превратить ее в сюжет для ролевой игры с партнером достаточно просто. Знакомая незнакомка тоже может подарить удовольствие.

Групповой секс

Популярная мужская фантазия – участие в групповом сексе.

"Нужно сразу заметить, что о присутствии других мужчин в ней речь не идет. А вот чем больше красавиц в постели, тем лучше. Разновидностью этого сексуального желания может быть фантазия о сексе с партнершей и ее лучшей подругой. Еще один вариант фантазии: стать свидетелем лесбийской любви. Увидеть лесбийский секс мечтает каждый третий мужчина", - говорит эксперт.

Оральный секс

Как ни странно, в фантазиях об оральном сексе мужчины представляют, что женщина заботится только о себе, получая невероятное удовольствие. На самом же деле, говорит Щербань, более 80% женщин рассказали, что не любят оральный секс и пытаются всячески его избегать. Возможно поэтому эта фантазия так популярна среди мужчин.

Мастер женских оргазмов

Желание быть непревзойденным любовником – мечта каждого мужчины. Поэтому частенько они фантазируют о том, как партнерша получает оргазм от одного поцелуя или даже прикосновения. 60% мужчин фантазируют о том, как удовлетворяют женщину орально. Впрочем, для многих это так и остается фантазией, поскольку не все женщины любят кунилингус.

Секс в публичном месте

Самые популярные места для экстремального секса по мнению мужчин – темный зал кинотеатра, туалет в самолете, рабочее место в офисе.

"Риск быть застигнутым невероятно возбуждает. Но, потому что секс в публичном месте дело рискованное, подобные фантазии почти никогда не реализуются", – добавляет сексолог.

В интимных фантазиях нет ничего дурного (фото: freepik.com)

Специалист отмечает, что "даже в самых удивительных сексуальных фантазиях нет ничего плохого, ведь они являются частью нашей интимной жизни".

"Только когда вы испытываете постоянное чувство вины за собственные фантазии и это вас удручает, следует обратиться за помощью психолога. Что касается фантазий о которых стыдно рассказать партнеру: погуглите соответствующую тему и почти в 90% случаев окажется, что подобные фантазии смущают не только вас. К тому же разговоры о фантазиях других людей – отличный повод для рассказа о собственных тайных желаниях", – говорит Алена.

И призывает не стесняться быть откровенным.

"Возможно, партнерше будет интересна ваша фантазия и она поможет ее реализовать", – резюмирует эксперт.