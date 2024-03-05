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Что делать, если потеряли документы на недвижимость: объяснение юристов

Как восстановить документы на недвижимость (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Утраченные документы на недвижимость можно восстановить несколькими путями. Все зависит от того, как именно вы получили это имущество в собственность - приватизировали, купили, унаследовали или приняли в подарок.

О том, как восстановить документы на недвижимость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Ти же юрист" в Telegram.

Как восстановить утраченные документы на недвижимость

Дубликаты утраченных документов, вы можете получить у того же нотариуса, где вы получали оригиналы.

Этот нотариус может выдать дубликаты документов:

  • ﻿﻿договор купли-продажи
  • договор дарения
  • договор обмена
  • свидетельства о наследстве по закону или завещанию

"Если вы не помните, какой именно нотариус проводил регистрацию вашего документа, вы можете получить платную справку из Реестра на сайте Минюста, содержащую информацию о дате регистрации и совершившем ее нотариуса", - объясняют юристы.

Также они отмечают, что ЦНАПы могут выдавать дубликаты свидетельства о приватизации недвижимого имущества. Перечень необходимых документов следует уточнять в ЦНАПах, где предоставляются такие услуги.

Что делать в случае отказа

Если вам отказали в оформлении документов на право собственности или в получении дубликата вопрос решается в судебном порядке.

К заявлению в суд юристы советуют приобщить письменный отказ нотариуса или иного органа, выдающего документы на право собственности.

Добавим также, что документы на недвижимость нужно иметь, так сказать "на руках", потому что они обеспечивают защиту собственника от неправомерных претензий и споров по поводу собственности. А также они необходимы в случае, когда владелец захочет взять кредит или ипотеку на недвижимость.

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