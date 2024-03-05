Що робити, якщо втратили документи на нерухомість: пояснення юристів

Як відновити втрачені документи на нерухомість

Дублікати втрачених документів, ви можете отримати у того самого нотаріуса, де ви отримували оригінали.

Цей нотаріус може вам видати дублікати документів:

﻿﻿договір купівлі-продажу

договір дарування

договір обміну

свідоцтва про спадщину за законом або заповітом

"Якщо ви не памʼятаєте, який саме нотаріус проводив реєстрацію вашого документа, ви можете отримати платну довідку з Реєстру на сайті Мінюсту, яка містить інформацію про дату реєстрації та нотаріуса, що її здійснив", - пояснюють юристи.

Також вони зазначають, що ЦНАПи можуть видавати дублікати свідоцтва про приватизацію нерухомого майна. Перелік необхідних документів потрібно уточнювати у ЦНАПах, де надаються такі послуги.

Що робити у випадку відмови

Якщо вам відмовили в оформленні документів на право власності або в отриманні дубліката питання вирішується в судовому порядку.

До заяви до суду юристи радять долучити письмову відмову нотаріуса чи іншого органу, який видає документи на право власності.

Додамо також, що документи на нерухомість потрібно мати, так би мовити "на руках", бо вони забезпечують захист власника від неправомірних претензій і спорів щодо власності. А також вони необхідні у випадку, коли власник захоче взяти кредит або іпотеку на нерухомість.