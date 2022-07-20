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У школах з 1 вересня з‘явиться важливе нововведення: про що мова

Фото: в уряді України розповіли про важливі вимоги для навчання у школах (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні новий навчальний рік з 1 вересня розпочнеться в навчальних закладах в очному форматі за умови безпеки в конкретному регіоні або населеному пункті під час воєнного стану, а також якщо для учасників навчального процесу є обладнані споруди цивільного захисту.

Про це 20 липня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram.

Глава уряду на селекторній нараді з керівниками областей сьогодні заслуховував інформацію від міністерств освіти і науки, внутрішніх справ, а також держслужби з надзвичайних ситуацій щодо підготовки до початку навчання в школах.

Чиновник наголошує, що в офлайн форматі школярі та студенти зможуть навчатися "там, де це можливо, а захисні споруди цивільного захисту закладів освіти мають бути приведені в готовність до використання за призначенням".

Шмигаль зазначив, що пріоритетом при підготовці навчальних закладів до Дня знань та початку навчання є безпека дітей.

"Усі рекомендації вже розроблені. У сховищах мають бути тепло, світло, вентиляція, вода й усе для комфортного перебування під час тривалої повітряної тривоги. Навчання дітей і персоналу правильному поводженню під час тривоги мають стати регулярними", - розповів прем'єр.

Серед іншого, в школах також повинні бути і "тривожні кнопки".

Такі автоматизовані системи стали з'являтися в столиці в дошкільних дитячих установах і школах ще з 2016 року, і також згодом в інших містах України.

За допомогою "тривожної кнопки" працівники закладів можуть викликати патруль через диспетчера у відповідному відділенні поліції. Обладнання школи тривожною сигналізацією дозволяє миттєво реагувати на будь-які зміни ситуації.

Нагадаємо також, що в Україні співробітники МВС і ДСНС перевірять всі школи перед початком нового навчального року на предмет відповідності вимогам безпеки. Там, де не підготовлені бомбосховища та укриття з усім необхідним, навчання в офлайн форматі не буде.

А також перед цим ми розповідали, як проходитимуть уроки в школах під час повітряної тривоги.

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школаДенис ШмигальНавчальний рік