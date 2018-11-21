Юний українець встановив рекорд, не пропустивши жодного уроку в школі

Колаж РБК-Україна

Українці пишаються досягненням сумлінного хлопця

Харків'янин Деонис Ткемаладзе встановив рекорд України. За всі 11 років навчання хлопець жодного разу не пропустив жодного уроку в школі. Про це заявила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй Facebook-сторінці.

"Жодного пропущеного уроку протягом 11 років навчання в загальноосвітній середній школі! Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками і шкільними журналами за 11 років. А довідку, що підтверджує це досягнення, підписав не тільки директор школи, але і ще 18 педагогів, які засвідчили цей неперевершений рекорд", - написала Вєтрова.

Скріншот поста (www.facebook.com/Ветрова Лана)

Користувачі з гордістю стали відзначати талант хлопця, згадуючи свої шкільні роки:

Скріншот коментарів (www.facebook.com/Ветрова Лана)

Та хтось співчуває хлопцеві.

"Шкода хлопчика", - написав один юзер.

"Бідна дитина", - доповнив другий.

До речі, користувачі помітили, що цілеспрямований хлопець колись брав участь у проекті "Україна має талант".

Скріншот коментарів (www.facebook.com/Лана Вєтрова)

Раніше ми писали про киянина, який офіційно став першим українцем, який відвідав усі країни світу. У вересні йому дали сертифікат, що підтверджує про установленому Національний рекорд.

Також ми повідомляли про найкращих легкоатлетів жовтня в Україні. Ними стали Ярослава Магучих і Михайло Кохан.

Відео: РБК-Україна