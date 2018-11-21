Юний українець встановив рекорд, не пропустивши жодного уроку в школі

Українці пишаються досягненням сумлінного хлопця
Харків'янин Деонис Ткемаладзе встановив рекорд України. За всі 11 років навчання хлопець жодного разу не пропустив жодного уроку в школі. Про це заявила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова на своїй Facebook-сторінці.
"Жодного пропущеного уроку протягом 11 років навчання в загальноосвітній середній школі! Найсумлінніший учень України підтвердив своє досягнення щоденниками і шкільними журналами за 11 років. А довідку, що підтверджує це досягнення, підписав не тільки директор школи, але і ще 18 педагогів, які засвідчили цей неперевершений рекорд", - написала Вєтрова.
Скріншот поста (www.facebook.com/Ветрова Лана)
Користувачі з гордістю стали відзначати талант хлопця, згадуючи свої шкільні роки:
Скріншот коментарів (www.facebook.com/Ветрова Лана)
Та хтось співчуває хлопцеві.
"Шкода хлопчика", - написав один юзер.
"Бідна дитина", - доповнив другий.
До речі, користувачі помітили, що цілеспрямований хлопець колись брав участь у проекті "Україна має талант".
Скріншот коментарів (www.facebook.com/Лана Вєтрова)
Раніше ми писали про киянина, який офіційно став першим українцем, який відвідав усі країни світу. У вересні йому дали сертифікат, що підтверджує про установленому Національний рекорд.
Також ми повідомляли про найкращих легкоатлетів жовтня в Україні. Ними стали Ярослава Магучих і Михайло Кохан.
Відео: РБК-Україна