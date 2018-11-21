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Юный украинец установил рекорд, не пропустив ни одного урока в школе

STYLERЖизнь    21.11.2018 - 12:42
Юный украинец установил рекорд, не пропустив ни одного урока в школе
Коллаж РБК-Украина

Украинцы гордятся достижением добросовестного парня

Харьковчанин Деонис Ткемаладзе установил рекорд Украины по посещениям уроков. За все 11 лет обучения парень ни одного раза не пропустил ни одного занятия. Об этом заявила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей Facebook-странице.

"Ни одного пропущенного урока в течение 11 лет обучения в общеобразовательной средней школе! Самый добросовестный ученик Украины подтвердил свое достижение дневниками и школьными журналами за 11 лет. А справку, подтверждающую это достижение, подписал не только директор школы, но и еще 18 педагогов, которые подтвердили этот непревзойденный рекорд", - написала Ветрова.

Юный украинец установил рекорд, не пропустив ни одного урока в школеСкриншот поста (www.facebook.com/Ветрова Лана)

Пользователи с гордостью стали отмечать талант парня, вспоминая свои школьные годы:

Юный украинец установил рекорд, не пропустив ни одного урока в школе

Скриншот комментариев (www.facebook.com/Ветрова Лана)

Кто-то же посочувствовал парню.

"Жаль мальчика", - написал один юзер.

"Бедный ребенок", - дополнил второй. 

К слову, пользователи подметили, что целеустремленный парень когда-то принимал участие в проекте "Україна має талант".

Юный украинец установил рекорд, не пропустив ни одного урока в школе

Скриншот комментариев (www.facebook.com/Ветрова Лана)

Ранее мы писали о киевлянине, который официально стал первым украинцем, посетившим все страны мира. В сентябре ему дали сертификат, подтверждающий об установленном Национальном рекорде.

Также мы сообщали о лучших легкоатлетах октября в Украине. Ими стали Ярослава Магучих и Михаил Кохан.

Видео: РБК-Украина

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