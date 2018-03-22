Школярка зі Львова представить у Нью-Йорку унікальний винахід для незрячих (фото)

Дівчина поїде на міжнародний конкурс для геніїв

16-річна школярка винахідниця Софія Петришин зі Львова поїде на Міжнародну олімпіаду геніїв в США. Про це передає ZAXID.NET.

Дівчина планує представити у Нью-Йорку пристрій, що перетворює цифрову інформацію на шрифт Брайля для незрячих.

Юна винахідниця навчається в 11 класі НВК "Школа-ліцей "Оріяна " та займається у секції інформатики Львівської обласної МАН.

За її словами, цей винахід орієнтований на полегшення соціалізації незрячих людей. З ним школярка вже виграла у престижному всеукраїнському конкурсі, а влітку спробує отримати світове визнання.

"Я хотіла написати якусь наукову роботу, щоб вона була корисна суспільству, і щоб мені було цікаво. Зараз є дуже багато книжок, які друкуються шрифтом Брайля, і на це витрачається дуже багато паперу і коштів. Також є багато літератури, яка є недоступною для незрячих. Тому я звернула увагу на те, що розвиваються інформаційні технології, інформація поширюється через комп’ютер – і це можна використати. Я вирішила, що незрячим було би вигідно зчитувати інформацію з комп’ютера за допомогою якогось приладу", - каже Софія.

Фото: Софія Петришин (facebook.com Sofia Petryshyn)

Дівчина розповіла, що у світі є аналоги її винаходу, але вони коштують від 2 до 5 тис. доларів, і є фактично є недоступними для українців. Саме тому з вересня минулого року школярка почала працювати на своїм проектом.

Варто відзначити, що винахід львівської школярки також допоможе незрячим простіше проводити операції із банкоматами.

"Зараз в банкоматах незрячі можуть розрахуватися тільки за допомогою іншої людини. Тому я розробила цей прилад так, що він може зчитувати дані з SD-картки і переводити їх по одному символу на шрифт Брайля. Я думаю, що це було би класно незрячим застосовувати не тільки в банкоматах, а й для читання взагалі", - каже винахідниця.

Фото: Софія Петришин (facebook.com Sofia Petryshyn)

Софія підкреслила, що конкурс в США для неї – це дуже велике досягнення.

"Я завжди мріяла поїхати на міжнародний конкурс, особливо в Америку, де дуже високий клімат для розвитку, і відкривається багато можливостей", - додала вона.

Винахідниця не планує зупинятись на досягнутому, і зараз розпочала роботу над новим проектом.

"Незрячим важко навчитися того шрифту Брайля – вони працюють з вчителями, і це займає багато часу. Зараз я розробляю додаток на Android, який буде допомагати вивчити шрифт Брайля через Bluetooth-модуль", - розповіла Софія Петришин.

Фото: Софія Петришин (Освітній портал Львівщини/zaxid.net)

Повідомляється, що цьогорічна Олімпіада геніїв проходитиме в Нью-Йорку протягом 11-16 червня. Це один із найпрестижніших конкурсів для школярів та випускників шкіл зі всього світу. Переможцям дають можливість отримати вищу освіту в США та щомісячну стипендію. Перш ніж потрапити на цю олімпіаду, Софія Петришин перемогла у всеукраїнському конкурсі Intel-Техно Україна.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко 22 березня підписав закон про державну підтримку учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх дітей для отримання професійно-технічної та вищої освіти.