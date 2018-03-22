Школьница со Львова представит в Нью-Йорке уникальное изобретение для незрячих (фото)

Девушка поедет на международный конкурс для гениев

16-летняя школьница-изобретательница София Петришин со Львова поедет на Международную олимпиаду гениев в США. Об этом передает ZAXID.NET.

Девушка планирует представить в Нью-Йорке устройство, преобразующее цифровую информацию в шрифт Брайля для незрячих.

Юная изобретательница учится в 11 классе УВК "Школа-лицей "Орияна" и занимается в секции информатики Львовской областной МАН.

По ее словам, это изобретение ориентировано на облегчение социализации незрячих людей. С ним школьница уже выиграла в престижном всеукраинском конкурсе, а летом попытается получить мировое признание.

"Я хотела написать какую-то научную работу, чтобы она была полезна обществу, и чтобы мне было интересно. Сейчас есть очень много книг, которые печатаются шрифтом Брайля, и на это тратится очень много бумаги и средств. Также есть много литературы, которая является недоступной для незрячих. Поэтому я обратила внимание на то, что развиваются информационные технологии, информация распространяется через компьютер – и это можно использовать. Я решила, что незрячим было бы выгодно считывать информацию с компьютера с помощью какого-то прибора", - говорит София.

Фото: София Петришин (facebook.com Sofia Petryshyn)

Девушка рассказала, что в мире есть аналоги ее изобретения, но они стоят от 2 до 5 тыс. долларов и есть фактически являются недоступными для украинцев. Именно поэтому с сентября прошлого года школьница начала работать на своим проектом.

Стоит отметить, что изобретение львовской школьницы также поможет незрячим проще проводить операции с банкоматами.

"Сейчас в банкоматах незрячие могут рассчитаться только с помощью другого человека. Поэтому я разработала этот прибор так, что он может считывать данные с SD-карты и переводить их по одному символу на шрифт Брайля. Я думаю, что это было бы классно незрячим применять не только в банкоматах, но и для чтения вообще", - говорит изобретательница.

Фото: София Петришин (facebook.com Sofia Petryshyn)

София подчеркнула, что конкурс в США для нее – это очень большое достижение.

"Я всегда мечтала поехать на международный конкурс, особенно в Америку, где очень высокий климат для развития, и открывается много возможностей", - добавила она.

Изобретательница не планирует останавливаться на достигнутом, и сейчас начала работу над новым проектом.

"Незрячим трудно выучить этот шрифт Брайля – они работают с учителями, и это занимает много времени. Сейчас я разрабатываю приложение на Android, который будет помогать изучить шрифт Брайля через Bluetooth-модуль", - рассказала София Петришин.

Фото: София Петришин (Образовательный портал Львовщины/zaxid.net)

Сообщается, что нынешняя Олимпиада гениев будет проходить в Нью-Йорке в течении 11-16 июня. Это один из самых престижных конкурсов для школьников и выпускников школ со всего мира. Победителям дают возможность получить высшее образование в США и ежемесячную стипендию. Прежде чем попасть на эту олимпиаду, София Петришин победила во всеукраинском конкурсе " Intel-Техно Украина.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко 22 марта подписал закон о государственной поддержке участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и их детей для получения профессионально-технического и высшего образования.