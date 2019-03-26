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Школярка повісилася після сварки з матір'ю коханого: всі подробиці

STYLERЖиття    26.03.2019 - 18:31
Школярка повісилася після сварки з матір'ю коханого: всі подробиці
Колаж РБК-Україна

Моторошний суїцид здійснила школярка через матір свого хлопця

Суїцидом закінчилися розбірки між 16-річною школяркою і матір'ю її коханого чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

Про загиблу відомо, що вона жила разом зі своїм батьком і двома братами. Матері немає, вона померла. Дівчина вчилася в 10-му класі місцевої школи. При цьому раніше сім'я в поле зору правоохоронців не потрапляла.

Правоохоронці встановили, що деякий час вона перебувала в Новоград-Волинському районі, де проживає її хлопець, 1998 року народження. Додому дівчина повернулася в неділю увечері і поскаржилася батькові на суперечки з матір'ю хлопця.

25 березня старший брат і батько школярки знайшли в будинку передсмертну записку, залишену дівчиною, а потім виявили в підсобному приміщенні її тіло.

За даним фактом поліція почала кримінальне провадження, в рамках якого встановлює всі обставини і причини.

Нагадаємо, у Вінниці чоловік перерізав собі горло на очах у людей в місцевому райвідділі поліції. Коли його допитували поліцейські, чоловік дістав шпатель і черкнув себе по горлу.

Раніше повідомлялося про те, що у Білгород-Дністровському Одеської області виявили тіло 8-річного хлопчика, який повісився на собачому повідку. Близько року тому дитина пережила падіння з балкона.

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