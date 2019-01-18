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"Шок і біль": у Львові підлітки викинули кота з багатоповерхівки і зняли це на відео

STYLERЖиття    18.01.2019 - 21:59
"Шок і біль": у Львові підлітки викинули кота з багатоповерхівки і зняли це на відео
Колаж: РБК-Україна

Поліція знайшла садистів. Кота також знайшли, він залишився живий

У Мережі з'явилося відео, на якому двоє молодих хлопців викинули кота з вікна 9 поверху багатоповерхового будинку. Дане відео опубліковано на сторінці "Київ оперативний" Facebook.

За даними міського сайту Львова, поліція встановила імена та адреси проживання хлопців, які так жорстоко вчинили з твариною.

Відео: "Київ оперативний"

"Патрульні вже у нього вдома. Мама в шоці. Хлопчик зізнався, що брав участь. На місце ми викликали співробітників Шевченківського відділу поліції. Вони вже на місці", - йдеться в повідомленні патрульної поліції у Львівській області.

За словами користувачів мережі, кіт живий, його забрали жінка і перевірила у ветеринара. З ним все в порядку.

Варто заначити, що дане відео сильно обурило мережу.

"Сподіваюся їх спіткає найгірша доля", - написала Зубчик Інна.

&quot;Шок і біль&quot;: у Львові підлітки викинули кота з багатоповерхівки і зняли це на відео
Скріншот з Facebook

"Дуже сподіваюся, що одного разу наша країна все ж стане досить розвиненою для того, щоб шкуродерство прирівнювалося до серйозних кримінальних злочинів", - прокоментувала Kate Kovtun.

&quot;Шок і біль&quot;: у Львові підлітки викинули кота з багатоповерхівки і зняли це на відео

Скріншот з Facebook

"Зараз прибіжать і почнуть кричати "вони ж діти, просто до психолога і пальчиком погрозити". Наступного разу, коли вони викинуть людини. Сподіваюся, коли вони спускалися в ліфті, що обірвався трос", - зазначила Sasha Samolichenko.

&quot;Шок і біль&quot;: у Львові підлітки викинули кота з багатоповерхівки і зняли це на відео

Скріншот з Facebook

"Шок і біль. Як можна юному серцю і душі бути настільки жорстокими!?? у них повна відсутність таких емоцій, як співчуття, турбота, співчуття, любов. Вони нелюди! Вони не діти, а нелюди", - написала Inna Alanain.

Нагадаємо, що мешканці села Писарівка Вінницької області Юлію Вышгу, яка в минулому році вбила свого новонародженого сина, висунули вирок.

Раніше повідомлялося, що садиста, який повісив на мотузку собаку і прогулявся з нею селу, загрожує серйозний термін за вбивство тварини.

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