"Шок и боль": во Львове подростки выбросили кота с многоэтажки и сняли это на видео

Коллаж: РБК-Украина

Полиция нашла садистов. Кота также нашли, он остался жив

В сети появилось видео, на котором двое молодых парней выбросили кота из окна 9 этажа многоэтажного дома. Данное видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

По данным городского сайта Львова, полиция установила имена и адреса проживания парней, которые так жестоко поступили с животным.

Видео: "Киев оперативный"

"Патрульные уже у него дома. Мама в шоке. Мальчик признался, что принимал участие. На место мы вызвали сотрудников Шевченковского отдела полиции. Они уже на месте", - говорится в сообщении патрульной полиции во Львовской области.

По словам пользователей сети, кот жив, его забрали женщина и проверила у ветеринара. С ним все в порядке.

Стоит отметить, что данное видео сильно возмутило сеть.

"Надеюсь их постигнет худшая участь", - написала Зубчик Инна.



Скриншот с Facebook

"Очень надеюсь, что однажды наша страна все-таки станет достаточно развитой для того, чтобы живодерство приравнивалось к серьезным уголовным преступлениям", - прокомментировала Kate Kovtun.

Скриншот с Facebook

"Сейчас прибегут и начнут кричать "они же дети, просто к психологу и пальчиком пригрозить". В следующий раз, они выбросят человека. Надеюсь, когда они в лифте спускались, оборвался трос", - отметила Sasha Samolichenko.

Скриншот с Facebook

"Шок и боль. Как можно юному сердцу и душе быть настолько жестокими!?? у них полное отсутствие таких эмоций, как сострадание, забота, сочувствие, любовь. Они нелюди! Они ни дети, а изверги", - написала Inna Alanain.

Напомним, что жительнице села Писаревка Винницкой области Юлии Вышге, которая в прошлом году убила своего новорожденного сына, выдвинули приговор.

Ранее сообщалось, что садисту, который повесил на веревку собаку и прогулялся с ней селу, грозит серьезный срок за убийство животного.