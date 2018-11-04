ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Шок і жах. Вічна пам'ять": в мережі сумують про смерть Катерини Гандзюк

STYLERЖиття    04.11.2018 - 15:45
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Активістку облили кислотою влітку 2018 року

4 листопада у лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку влітку облили кислотою. У мережі піднялася хвиля скорботи за радницю мера. Відомі особистості жалкують про раптову смерть Катерини і пишуть пости в соцмережах.

Журналістка Христина Бердинських написала теплі слова і сумує про смерть активістки.

"Померла Катя Гандзюк, херсонська активістка і політик, яку влітку облили кислотою. Як почуває себе в цю секунду новоспечений кандидат у президенти Ілля Ківа, який сипав звинуваченнями на адресу Катерини Гандзюк на телеефірі? Шок і жах. Вічна пам'ять", - написала Крістіна Facebook.

&quot;Шок і жах. Вічна пам'ять&quot;: в мережі сумують про смерть Катерини Гандзюк

Скріншот (facebook.com/kristina.berdinskikh)

"Катерина Гандзюк - активістка, яку облили кислотою в Херсоні - померла. І тепер залишилося маленьке питання - а вірніше, два: хто винен і що робити?.. RIP", - написав Дмитро Качура.

&quot;Шок і жах. Вічна пам'ять&quot;: в мережі сумують про смерть Катерини Гандзюк

Скріншот поста (facebook.com/dima.kachura)

&quot;Шок і жах. Вічна пам'ять&quot;: в мережі сумують про смерть Катерини ГандзюкСкріншот поста (facebook.com/zoyakazanzhy)

Нагадаємо, напали на Катерину Гандзюк вранці 31 липня 2018 року. Невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У активістки опіки 30% тіла. Найбільше постраждали шкіра голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки. Також Гандзюк отримала опік лівого ока. У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство.

Як раніше повідомлялося, Порошенко закликав правоохоронців покарати вбивць Гандзюк.

 

Новини України смертьактивисты
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся