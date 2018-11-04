"Шок і жах. Вічна пам'ять": в мережі сумують про смерть Катерини Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Активістку облили кислотою влітку 2018 року

4 листопада у лікарні померла херсонська активістка Катерина Гандзюк, яку влітку облили кислотою. У мережі піднялася хвиля скорботи за радницю мера. Відомі особистості жалкують про раптову смерть Катерини і пишуть пости в соцмережах.

Журналістка Христина Бердинських написала теплі слова і сумує про смерть активістки.

"Померла Катя Гандзюк, херсонська активістка і політик, яку влітку облили кислотою. Як почуває себе в цю секунду новоспечений кандидат у президенти Ілля Ківа, який сипав звинуваченнями на адресу Катерини Гандзюк на телеефірі? Шок і жах. Вічна пам'ять", - написала Крістіна Facebook.

Скріншот (facebook.com/kristina.berdinskikh)

"Катерина Гандзюк - активістка, яку облили кислотою в Херсоні - померла. І тепер залишилося маленьке питання - а вірніше, два: хто винен і що робити?.. RIP", - написав Дмитро Качура.

Скріншот поста (facebook.com/dima.kachura)

Скріншот поста (facebook.com/zoyakazanzhy)

Нагадаємо, напали на Катерину Гандзюк вранці 31 липня 2018 року. Невідомий чекав радника мера Херсона біля під'їзду, а коли жінка вийшла - зловмисник плеснув у неї кислотою. Гандзюк була госпіталізована, а вже 1 серпня її перевезли з Херсона в Київський опіковий центр.

У активістки опіки 30% тіла. Найбільше постраждали шкіра голови, обличчя, руки, ноги, передня частина грудної клітки. Також Гандзюк отримала опік лівого ока. У справі про напад на радника мера Херсона з'явилася додаткова кваліфікація - замовне вбивство.

Як раніше повідомлялося, Порошенко закликав правоохоронців покарати вбивць Гандзюк.