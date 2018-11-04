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"Шок и ужас. Вечная память": в сети скорбят о смерти Екатерины Гандзюк

STYLERЖизнь    04.11.2018 - 15:45
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)
Фото: Екатерина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

Активистку облили кислотой летом 2018 года

4 ноября в больнице умерла херсонская активистка Екатерина Гандзюк, которую летом облили кислотой. В сети поднялась волна скорби по советнице мэра. Известные личности сожалеют о скоропостижной кончине Екатерины и пишут посты в соцсетях.

Журналистка Кристина Бердинских написала теплые слова и скорбит о смерти активистки.

"Умерла Катя Гандзюк, херсонская активистка и политик, которую летом облили кислотой. Как чувствует себя в эту секунду новоиспеченный кандидат в президенты Илья Кива, который сыпал обвинениями в адрес Кати Гандзюк на телеэфире? Шок и ужас. Вечная память", - написала Кристина в Facebook.

&quot;Шок и ужас. Вечная память&quot;: в сети скорбят о смерти Екатерины Гандзюк

Скриншот (facebook.com/kristina.berdinskikh)

"Катерина Гандзюк - активистка, которую облили кислотой в Херсоне - умерла. И теперь остался маленький вопрос - а вернее, два: кто виноват и что делать?.. RIP", - написал Дмитрий Качура.

&quot;Шок и ужас. Вечная память&quot;: в сети скорбят о смерти Екатерины Гандзюк

Скриншот поста (facebook.com/dima.kachura)

&quot;Шок и ужас. Вечная память&quot;: в сети скорбят о смерти Екатерины ГандзюкСкриншот поста (facebook.com/zoyakazanzhy)

&quot;Шок и ужас. Вечная память&quot;: в сети скорбят о смерти Екатерины ГандзюкСкриншот поста (facebook.com/Marzoniavvocato)

Напомним, напали на Екатерину Гандзюк утром 31 июля 2018 года. Неизвестный поджидал советницу мэра Херсона у подъезда, а когда женщина вышла - злоумышленник плеснул в нее кислотой. Гандзюк была госпитализирована, а уже 1 августа ее перевезли из Херсона в Киевский ожоговый центр.

У активистки ожоги более 30% тела. Больше всего пострадали кожа головы, лицо, руки, ноги, передняя часть грудной клетки. Также Гандзюк получила ожог левого глаза. В деле о нападении на советницу мэра Херсона появилась дополнительная квалификация - заказное убийство. 

Как ранее сообщалось, Порошенко призвал правоохранителей наказать убийц Гандзюк.

 

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