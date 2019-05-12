Шокуючі цифри: скільки українців скористалися "безвизом"

11 травня – офіційний "день народження" Безвізового режиму України з ЄС. Величезна кількість туристів з України за 2 роки перетнули кордон з країнами Європейського союзу. Чинний президент України Петро Порошенко написав у своєму Facebook, скільки українців скористалися безвізовим режимом.

Порошенко розповів, що кордон України з європейськими державами за два роки перетнули понад 2,5 млн українців.

"2 575 390 – стільки українців вже особисто відчули всі переваги безвізового режиму з ЄС! Кількість наших співвітчизників, які можуть відвідати країни Європейського Союзу і світу без оформлення візових документів, зростає щодня. І таких країн - вже більше сотні. Світ стає ще більш відкритим кожен день!" – написав глава держави.

Безвиз в Україні – скільки українців скористалися безвізовим режимом (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Варто відзначити, що Україна вводить безвиз з ще однією країною Карибського басейну. Кабінет міністрів України схвалив проект угоди про безвізовий режим з Домінікою, яка знаходиться в Карибському басейні.

Нагадаємо, в 2018 році вступив в силу безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбуда, яка також знаходиться в Карибському басейні. Українці з діючими проїзними документами можуть перебувати в цій країні без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом 180 днів.

У 2017 році Федерація Святого Крістофера (Сент-Кіттс) і Невіс скасувала візи для жителів України.