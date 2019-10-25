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Шоу для дорослих: KADNAY виступить у незвичайному місці

STYLERЖиття    25.10.2019 - 13:50
Шоу для дорослих: KADNAY виступить у незвичайному місці
KADNAY (фото: прес-служба)

KADNAY виступить на прем'єрі шоу для дорослих - вар'єте "Рояль"

Група KADNAY стане спеціальним гостем прем'єрного показу вар'єте "Рояль", яке відбудеться 25 жовтня в київському Caribbean Club Concert Hall.

Дмитро Каднай і Пилип Коляденко обіцяють здивувати глядачів нового шоу для дорослих.

"На кожне шоу ми будемо запрошувати талановитих і популярних зіркових гостей, які виконають на нашому "Роялі" дивовижні композиції. Поки не розкриваємо імена всіх гостей, але впевнені, глядачі будуть приємно здивовані!" - каже арт-директор Анастасія Ваганова.

Шоу для дорослих: KADNAY виступить у незвичайному місці

KADNAY (фото: прес-служба)

Нагадаємо, що вар'єте "Рояль" - перший в Україні аналог легендарних паризьких кабаре. В театралізований сюжет вплетені музичні номери і інтерактивна комунікація з гостями. Це жива і відверта гра, яка перетворюється в новий і неповторний твір.

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