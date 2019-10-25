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Шоу для взрослых: KADNAY выступит в необычном месте

STYLERЖизнь    25.10.2019 - 13:50
Шоу для взрослых: KADNAY выступит в необычном месте
KADNAY (фото: пресс-служба)

KADNAY выступит на премьере шоу для взрослых - варьете "Рояль"

Группа KADNAY станет специальным гостем премьерного показа варьете "Рояль", которое пройдет 25 октября в киевском Caribbean Club Concert Hall.

Дмитрий Каднай и Филип Коляденко обещают удивить зрителей нового шоу для взрослых.

"На каждое шоу мы будем приглашать талантливых и популярных звездных гостей, которые исполнят на нашем "Рояле" удивительные композиции. Пока не раскрываем имена всех гостей, но уверены, зрители будут приятно удивлены!" - говорит арт-директор Анастасия Ваганова.

Шоу для взрослых: KADNAY выступит в необычном месте

KADNAY (фото: пресс-служба)

Напомним, что варьете "Рояль" - первый в Украине аналог легендарных парижских кабаре. В театрализованный сюжет вплетены музыкальные номера и интерактивная коммуникация с гостями. Это живая и откровенная игра, которая превращается в новое и неповторимое произведение.

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