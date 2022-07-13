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Сильна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні: як уберегтися від головного болю

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Середа 13 липня 2022 09:00
Сильна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні: як уберегтися від головного болю Магнітна буря накриє Землю в найближчі години (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вже сьогодні, 13 липня. Шторм почнеться в другій половині дня і завершиться тільки до 15 липня. Експерти прогнозують до 4 балів.

Як уберегтися від впливу магнітної бурі - читайте в Styler нижче.

У середу магнітна буря почне накривати Землю вже з 14 години, ближче до вечора вона досягне максимального значення - 4 балів. До ночі напруга спаде, а завтра експерти прогнозують бурю не вище 3 балів.

Такого спалаху буде достатньо, щоб виникли проблеми зі здоров'ям і нездужання можуть відчути навіть абсолютно здорові люди.

Сильна магнітна буря накриє Землю вже сьогодні: як уберегтися від головного болю

Які симптоми викликає магнітна буря

  • головні болі, мігрень і запаморочення
  • слабкість, нездужання та апатію
  • дзвін у вухах і шум у голові
  • потемніння в очах; нервозність, агресивність і дратівливість
  • безсоння вночі та сонливість вдень
  • порушення працездатності та режиму сну
  • депресію і тривожність
  • мінливість настрою
  • розлад травлення
  • почастішання або зниження серцебиття і задишку
  • дискомфорт і тяжкість в області серця
  • скачки артеріального тиску
  • біль в кістках, суглобах і м'язах без чіткої локалізації
  • біль в місцях минулих переломів або травм кісток
  • просто погане самопочуття
  • загострення хронічних захворювань

Чим інтенсивніше магнітна буря, тим більша ймовірність, що вона може вплинути не тільки самопочуття людини, але і на роботу техніки, електромережі та інтернет.

Як впоратися з впливом магнітної бурі

Дуже важливо в такі дні повноцінно висипатися, не менше 8 годин. Вранці можна прийняти контрастний душ, а ввечері - розслаблюючу ванну.

Обов'язково дотримуйтеся нормального розпорядку дня і повноцінного харчування. Віддавайте перевагу легкій їжі, з овочами та фруктами. Від шкідливих, гострих, жирних і солоних страв утримайтеся.

Скоротіть кількість кави та пийте побільше звичайної води. Допоможуть зберегти тонус трав'яні чаї. Від алкоголю відмовтеся повністю.

Фізичні вправи допоможуть зняти напругу: вранці зробіть зарядку, вдень прогуляйтеся на свіжому повітрі. А ось Інтенсивні заняття на тренажерах варто замінити походом на басейн.

Постарайтеся стримувати емоції та не вплутуватися в суперечки, конфлікти та з'ясування відносин.

Контролюйте свій пульс і тиск. Якщо є така можливість - постарайтеся відпочити в другій половині дня і не перенапружуватися.

Людям з хронічними захворюваннями потрібно мати під руками необхідні препарати та знизити фізичні й психоемоційні навантаження.

До речі, раніше ми писали, що в Україні в рази збільшилася кількість інсультів - як розпізнати хворобу вчасно.

А також розповідали про те, коли в липні будуть магнітні бурі.

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