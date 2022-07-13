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Сильная магнитная буря накроет Землю уже сегодня: как уберечься от головной боли

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Среда 13 июля 2022 09:00
Сильная магнитная буря накроет Землю уже сегодня: как уберечься от головной боли Магнитная буря накроет Землю в ближайшие часы (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже сегодня, 13 июля. Шторм начнется во второй половине дня и завершится только к 15 июля. Эксперты прогнозируют до 4 баллов.

Как уберечься от воздействия магнитной буре - читайте в Styler ниже.

В среду магнитная буря начнет накрывать Землю уже с 14 часов, ближе к вечеру она достигнет максимального значения - 4 баллов. К ночи напряжение спадет, а завтра эксперты прогнозируют бурю не выше 3 баллов.

Такой вспышки будет достаточно, чтобы возникли проблемы со здоровьем и недомогание могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди.

Сильная магнитная буря накроет Землю уже сегодня: как уберечься от головной боли

Какие симптомы вызывает магнитная буря

  • головные боли, мигрень и головокружение
  • слабость, недомогание и апатию
  • звон в ушах и шум в голове
  • потемнение в глазах; нервозность, агрессивность и раздражительность
  • бессонницу ночью и сонливость днем
  • нарушение работоспособности и режима сна
  • депрессию и тревожность
  • изменчивость настроения
  • расстройство пищеварения
  • учащение или снижение сердцебиения и одышку
  • дискомфорт и тяжесть в области сердца
  • скачки артериального давления
  • боль в костях, суставах и мышцах без четкой локализации
  • боль в местах прошлых переломов или травм костей
  • просто плохое самочувствие
  • обострение хронических заболеваний

Чем интенсивнее магнитная буря, тем больше вероятность, что она может повлиять не только самочувствие человека, но и на работу техники, электросети и интернет.

Как справиться с воздействием магнитной бури

Очень важно в такие дни полноценно высыпаться, не менее 8 часов. Утром можно принять контрастный душ, а вечером - расслабляющую ванну.

Обязательно придерживайтесь нормального распорядка дня и полноценного питания. Отдавайте предпочтения легкой пище, с овощами и фруктами. От вредных, острых, жирных и соленых блюд воздержитесь.

Сократите количество кофе и пейте побольше обычной воды. Помогут сохранить тонус травяные чаи. От алкоголя откажитесь полностью.

Физические упражнения помогут снять напряжение: утром сделайте зарядку, днем прогуляйтесь на свежем воздухе. А вот интенсивные занятия на тренажерах стоит заменить походом на бассейн.

Постарайтесь сдерживать эмоции и не ввязываться в споры, конфликты и выяснение отношений.

Контролируйте свой пульс и давление. Если есть такая возможность - постарайтесь отдохнуть во второй половине дня и не перенапрягаться.

Людям с хроническими заболеваниями нужно иметь под руками необходимы препараты и снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.

Кстати, ранее мы писали, что в Украине в разы увеличилось количество инсультов - как распознать болезнь вовремя.

А также рассказывали о том, когда в июле будут магнитные бури.

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Магнитная буря головная боль
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