Сильная магнитная буря накроет Землю уже сегодня: как уберечься от головной боли

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю уже сегодня, 13 июля. Шторм начнется во второй половине дня и завершится только к 15 июля. Эксперты прогнозируют до 4 баллов.

Как уберечься от воздействия магнитной буре - читайте в Styler ниже.

В среду магнитная буря начнет накрывать Землю уже с 14 часов, ближе к вечеру она достигнет максимального значения - 4 баллов. К ночи напряжение спадет, а завтра эксперты прогнозируют бурю не выше 3 баллов.

Такой вспышки будет достаточно, чтобы возникли проблемы со здоровьем и недомогание могут почувствовать даже абсолютно здоровые люди.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

головные боли, мигрень и головокружение

слабость, недомогание и апатию

звон в ушах и шум в голове

потемнение в глазах; нервозность, агрессивность и раздражительность

бессонницу ночью и сонливость днем

нарушение работоспособности и режима сна

депрессию и тревожность

изменчивость настроения

расстройство пищеварения

учащение или снижение сердцебиения и одышку

дискомфорт и тяжесть в области сердца

скачки артериального давления

боль в костях, суставах и мышцах без четкой локализации

боль в местах прошлых переломов или травм костей

просто плохое самочувствие

обострение хронических заболеваний

Чем интенсивнее магнитная буря, тем больше вероятность, что она может повлиять не только самочувствие человека, но и на работу техники, электросети и интернет.

Как справиться с воздействием магнитной бури

Очень важно в такие дни полноценно высыпаться, не менее 8 часов. Утром можно принять контрастный душ, а вечером - расслабляющую ванну.

Обязательно придерживайтесь нормального распорядка дня и полноценного питания. Отдавайте предпочтения легкой пище, с овощами и фруктами. От вредных, острых, жирных и соленых блюд воздержитесь.

Сократите количество кофе и пейте побольше обычной воды. Помогут сохранить тонус травяные чаи. От алкоголя откажитесь полностью.

Физические упражнения помогут снять напряжение: утром сделайте зарядку, днем прогуляйтесь на свежем воздухе. А вот интенсивные занятия на тренажерах стоит заменить походом на бассейн.

Постарайтесь сдерживать эмоции и не ввязываться в споры, конфликты и выяснение отношений.

Контролируйте свой пульс и давление. Если есть такая возможность - постарайтесь отдохнуть во второй половине дня и не перенапрягаться.

Людям с хроническими заболеваниями нужно иметь под руками необходимы препараты и снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.