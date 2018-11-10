Силовики за замовленням екс-регіоналів безпідставно кошмарять підприємство, яке видобуває пісок - ЗМІ

Фото: kmu.gov.ua

Силовики увірвалися з обшуками в офіси компанії з видобутку піску ТОВ "Собі"

Силовики увірвалися з обшуками в офіси компанії з видобутку піску ТОВ "Собі". Не дивлячись на наявність всіх необхідних дозвільних документів, десятки поліцейських блокували головне приміщення компанії, заарештували техніку на об'єктах і без усяких пояснень почали слідчі дії. У співробітників організації відібрали телефони і не випускали їх на вулицю. Раніше ЗМІ стверджували – силовикам на ТОВ "Собі" вступив "замовлення" від конкурентів – команди екс-президента Януковича.

Обшуки в компанії відбуваються вже не вперше. У цьому році на ТОВ "Собі" були відкриті щонайменше вісім кримінальних проваджень, більшість з яких стосуються справ, щодо яких компанія раніше вже виграла суди. Не дивлячись на закон про заборону "маски шоу", діяльність підприємства блокувалася більше 100 днів у році, а сума збитків, завданих арештами техніки і обшуками з боку прокуратури, обійшлася підприємству в понад 40 млн грн, йдеться у сюжеті "24 каналу".

Адвокат підприємства стверджує, що обшуки проводяться незважаючи на наявність у підприємства всіх необхідних дозвільних документів: "Можу припустити, що це в рамках кримінальної справи, яке у них у виробництві, і воно пов'язане з незаконним видобутком піску. В свою чергу можу сказати, що "Ко" займається видобутком піску тривалий час і ми маємо всі документи, які є в країні. Це можна перевірити у нас є два дозволи на використання надр".

Як раніше повідомляла газета "Вести", протягом 2017-2018 року поліція і прокуратура Київської області неодноразово незаконно вилучала техніку ТОВ "Собі", щоб змусити їх піти з ринку видобутку піску, який вподобав оточення Януковича. "Замовниками" наїздів силовиків на підприємство, відоме активною допомогою армії та реалізацією соціальних проектів у Києві, "Вести" називають тандем екс-чиновника команди Януковича Бродського та депутата Нестора Шуфрича, які намагаються таким чином монополізувати стратегічний ринок. "Вести" своєму матеріалі, присвяченому переділу ринку видобутку піску на користь екс-"регіоналів", і попереджали про це "маски-шоу" на замовлення конкурентів.

Як стверджували "Вести", колишній чиновник з команди Януковича Михайло Бродський захоплює видобуток піску на Київщині. Компанія "Київський річковий порт", яка перейшла під його контроль в 2016 році, виживає з ринку конкурентів руками "силовиків". Маючи тісні зв'язки в правоохоронних органах, Бродський почав "кошмарити" конкурентів, завдяки чому го з шуфричем компанія, що контролювала не більше десяти відсотків ринку видобутку піску, зараз контролює в три рази більше.

Нагадаємо, що в анексованому Криму російські силовики провели обшуки і затримали двох осіб.