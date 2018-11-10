Силовики по заказу экс-регионалов безосновательно кошмарят предприятие, добывающее песок - СМИ

Фото: kmu.gov.ua

Силовики ворвались с обысками в офисы компании по добыче песка ООО "Соби"

Силовики ворвались с обысками в офисы компании по добыче песка ООО "Соби". Не смотря на наличие всех необходимых разрешительных документов, десятки полицейских блокировали главное помещение компании, арестовали технику на объектах и без всяких объяснений начали следственные действия. У сотрудников организации отобрали телефоны и не выпускали их на улицу. Ранее СМИ утверждали – силовикам на ТОВ "Соби" поступил "заказ" от конкурентов – команды беглого экс-президента Януковича.

Обыски в компании происходят уже не впервые. В этом году на ООО "Соби" был открыты по меньшей мере восемь уголовных производств, большинство из которых касаются дел, по которым компания ранее уже выиграла суды. Не смотря на закон о запрете "маски шоу", деятельность предприятия блокировалась более 100 дней в году, а сумма убытков, причиненных арестами техники и обысками со стороны прокуратуры, обошлась предприятию в более 40 млн грн, говорится в сюжете "24 канала".

Адвокат предприятия утверждает, что обыски проводятся несмотря на наличие у предприятия всех необходимых разрешительных документов: "Могу предположить что это в рамках уголовного дела, которое у них в производстве, и оно связано с незаконной добычей песка. В свою очередь могу сказать, что "Соби" занимается добычей песка длительное время и мы имеем все документы, которые есть в стране. Это можно проверить у нас есть два разрешения на использование недр".

Как ранее сообщала газета "Вести", в течение 2017-2018 года полиция и прокуратура Киевской области неоднократно незаконно изымала технику ООО "Соби", чтобы заставить их уйти с рынка добычи песка, который облюбовало окружение Януковича. "Заказчиками" наездов силовиков на предприятие, известное активной помощью армии и реализацией социальных проектов в Киеве, "Вести" называют тандем экс-чиновника команды Януковича Бродского и депутат Нестора Шуфрича, которые пытаются таким образом монополизировать стратегический рынок. "Вести" своем материале, посвященном переделу рынка добычи песка в пользу екс-"регионалов", предупреждали и об этом "маски-шоу" по заказу конкурентов.

Как утверждали "Вести", бывший чиновник из команды Януковича Михаил Бродский захватывает добычу песка на Киевщине. Компания "Киевский речной порт", которая перешла под его контроль в 2016 году, выживает с рынка конкурентов руками "силовиков". Имея тесные связи в правоохранительных органах, Бродский начал "кошмарить" конкурентов, благодаря чему го с шуфричем компания, кторая контролировала не больше десяти процентов рынка добычи песка, сейчас контролирует в три раза больше.

Напомним, что в аннексированном Крыму российские силовики провели обыски и задержали двух человек.