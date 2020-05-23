Погода в Україні 24 травня (ілюстративне фото: pixabay.com)

Погода в Україні буде теплою тільки влітку

Погода в Україні 24 травня буде холодною і дощовою. Наступне потепління, яке варто очікувати українцям, відбудеться 27-28 травня, але воно буде незначним. При цьому справжнє тепло прийде тільки на початку червня. Про це написала синоптик Наталка Діденко у своєму блозі у Facebook.

У своєму прогнозі синоптик уточнила, що дощова погода очікується в більшості регіонів України.

"24-го травня із заходу Європи в Україну прийде атмосферний фронт. Він зумовить у західних областях дощі. Може зачепити Вінниччину та ввечері Одещину. Карта 1. На Лівобережній Україні завтра також домінуватиме волога, з періодичними дощами, погода. Прояснення будуть - встигніть сфотографувати сонце та чудові півники. Вздовж смуги Чернігівщина-Київщина-частина Черкащини-Кропивницький з районами аж до Миколаївщини у неділю суттєвих опадів не очікується. Карта 1. Проте ввечері в неділю та у ніч на понеділок фронтальні дощі прикриють і цю суху "лавочку", - пише синоптик.

Погода в Україні 24 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

При цьому синоптик попередила, що вночі температура опуститься до +2 градусів.

"Температура повітря найближчої вночі +2... +9 градусів, на півночі та в центрі ще залишається ймовірність заморозків. Завтра вдень в Україні передбачається +11... +15 градусів, на півдні та сході +13... +18 градусів. Картка 2", - додала Діденко.

Погода в Україні 24 травня (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві 24 травня погода буде переважно сухою, але ввечері очікуються дощі.

"У Києві неділя - з холодним сонцем і фантастичними хмарами. Переважно без опадів, однак увечері атмосферний фронт нажене і на столицю західну вогкість. Температура повітря вночі +3... +6 градусів, завтра вдень +13, +14 градусів", - йдеться в публікації.

Також синоптик розповіла, коли в Україну прийде справжнє тепло.

"Хіба що з найближчих середи-четверга, 27-28 травня, синоптична совість трохи заговорить і в Україні потеплішає на 2-5 градусів. Та й то, з коливаннями. Впевнене потепління прийде в Україну з початку червня, але спасибі, ми й так знаємо, що літо - це тепло", - пише синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали прогноз погоди на червень 2020. Синоптики повідомляють, що в Україні у перший місяць весни погода буде спекотним і вологим. Традиційно в цьому місяці очікуються часті грозові зливи та високі позначки на термометрах.

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Автор: Анна Ярошенко