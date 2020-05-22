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Спека і тропічні дощі: синоптики змінили прогноз погоди на червень

STYLERЖиття    22.05.2020 - 17:51
Спека і тропічні дощі: синоптики змінили прогноз погоди на червень
Погода в Україні в червні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні у перший місяць літа традиційно дощова і тепла

Погода в Україні в червні буде спекотною і вологою. Традиційно в цьому місяці очікуються часті грозові зливи та високі позначки на термометрах. Яка погода очікує українців у перший місяць літа, розповіла синоптик "Укргідрометцентру" Зоя Олійник.

Червень 2020 року в Україні буде істотно тепліше, ніж травень, який відзначився аномально холодною погодою.

"Червень характеризується активної грозової діяльності. Дощі повинні розподілитися протягом місяця, але можливо вони будуть і зі шквалами й градом. Червень буде однозначно тепліше, ніж травень. В Україні ще такого не було, щоб червень був холоднішим за травень. Температури повинні бути середні - це 20-25 градусів тепла", - цитує синоптика ТСН.

Як повідомила синоптик, в червні також варто очікувати й спекотні періоди. В такі дні температура в тіні може досягати +30 градусів. За даними експерта, середньодобова температура у червні не буде опускатися нижче 18-19 градусів тепла.

Варто відзначити, що Служба кліматичних змін Коперника також опублікувала свій прогноз. За даними вчених, всю Європу очікує спекотне і сухе літо. Про це пише журнал Fortune. За даними експертів, з імовірністю понад 40% прогнозують, що кількість опадів у центральній частині Європи, Іспанії та Франції буде набагато менше норми. Синоптики попереджають про можливу посуху в південних регіонах Європи.

Нагадаємо, що синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні.

Автор: Анна Ярошенко

Теги Новини України синоптикиПогода
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