Зной и тропические дожди: синоптики изменили прогноз погоды на июнь

Погода в Украине в июне (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в первый месяц лета традиционно дождливая и теплая

Погода в Украине в июне будет жаркой и влажной. Традиционно в этом месяце ожидаются частые грозовые ливни и высокие отметки на градусниках. Какая погода ожидает украинцев в первый месяц лета, рассказала синоптик Укргидрометцентра Зоя Олейник.

Июнь в 2020 году в Украине будет существенно теплее, чем май, который отметился аномально холодной погодой.

"Июнь характеризуется активной грозовой деятельности. Дожди должны распределиться в течение месяца, но возможно они будут и со шквалами и градом. Июнь будет однозначно теплее, чем май. В Украине еще такого не было, чтоб июнь был холоднее мая. Температуры должны быть средние - это 20-25 градусов тепла", - цитирует синоптика ТСН.

Как сообщила синоптик, в июне также стоит ожидать и жаркие периоды. В такие дни температура в тени может достигать +30 градусов. По данным эксперта, среднесуточная температура в июне не будет опускаться ниже 18-19 градусов тепла.

Стоит отметить, что Служба климатических изменений Коперника также опубликовала свой прогноз. По данным ученых, всю Европу ожидает знойное и сухое лето. Об этом пишет журнал Fortune. По данным экспертов, с вероятностью более 40% прогнозируют, что количество осадков в центральной части Европы, Испании и Франции будет намного меньше нормы. Синоптики предупреждают о возможной засухе в южных регионах Европы.

Напомним, что синоптик предупредила о резкой перемене погоды в Украине.

Автор: Анна Ярошенко