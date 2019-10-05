Скандал у Кривому Розі: батько школяра по звірячому побив п'ятикласника

У Кривому Розі Дніпропетровської області стався скандал - батько хлопчика побив 11-річного учня цієї ж школи. Чоловік втрутився в конфлікт між дітьми і застосував силу. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Зараз дитина госпіталізована в одну з лікарень з черепно-мозковою травмою. У постраждалого школяра гематоми в області обличчя, хлопчик отримує медичну допомогу.

Поліція Кривого Рогу почала розслідування у справі нанесення дитині тілесних ушкоджень. Сам інцидент стався 1 жовтня недалеко від однієї з місцевих шкіл. Між двома учнями по дорозі додому виник конфлікт, в який втрутився батько одного з учасників, вдаривши опонента – 11-річного школяра в обличчя.

Як повідомила 0564.ua мама побитого школяра, Максима, на уроці фізкультури в 72-й школі між учнями стався конфлікт (нібито Максиму підставив підніжку шестикласник Кирило), який після уроків вилився у фізичне протистояння.



Фото:Побитий школяр (1kr.ua)

Зараз з'ясовуються всі обставини справи. В рамках кримінального провадження, розпочатого за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченої ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисні легкі тілесні ушкодження).