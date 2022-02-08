Скандал навколо Могилевської та екс-Зіанджі обростає новими фактами: коли і з чого все почалося?

З чого почався конфлікт

У січні екс-Зіанджа, а нині Zi Faamelu дала інтерв'ю, в якому розповіла, що співпраця з Наталією Могилевською після участі в шоу "Фабрика зірок" була для неї непростою.

Співачка заявила про булінг з боку Могилевської і кліпмейкера Алана Бадоєва, а також його підопічного Макса Барських і нинішнього продюсера Олі Полякової Михайла Ясинського. Зокрема, Могилевська труїла її за вагу, Барських вилив чай в обличчя і обізвав "пед*ком", а Алан Бадоєв спеціально зняв поганий кліп.

"Мене за-бодішеймили відомі стилісти. Переконували, що потрібно пити таблетки для схуднення, які приймали всі моделі в Україні та СНД. У складі цих капсул був амфетамін. Це було пекло. Залежність. Я їла один помідор в день", - зізналася Zi Faamelu.

Що сталося далі - реакція Могилевської

У лютому Могилевська відреагувала на зізнання колишньої підопічної - у програмі "Світське життя" вона заявила, що артисти, які не стали популярними, обов'язково шукають в ній якісь недоліки. Вона також підкреслила, що екс-Зіанджа завжди була емоційною людиною, а гучні заяви про образи і приниження - гра уяви.

На це екс-Зіанджа заявила в своєму Instagram, що Могилевська возила її до психіатра, щоб "вилікувати" сексуальну орієнтацію. Також, на думку Zi Faamelu, те, що Наталя досі називає її Борею, красномовно говорить про "трансфобію і гомофобію" – неприйняття гомосексуальності.

Zi Faamelu звинуватила Могилевську в трансфобії (фото: instagram.com/zifaamelu)

Як відповіла Могилевська на звинувачення Zi Faamelu в трансфобії

Фінальну відповідь на ці звинувачення дала у своєму Instagram і Наталя. Співачка зазначила, що запам'ятала екс-Бориса Апреля як "вразливого хлопця, який серйозно страждав на анорексію".

Могилевська пам'ятає, що Zi Faamelu раніше нікому не довіряла і майже нічого не їла. Тому вона дивується, чому та її звинуватила в булінгу через зайву вагу - за словами продюсера, вона навпаки намагалася нагодувати артиста.

"Я взагалі не пам'ятаю, щоб він щось їв. Нескінченно сидів на дієтах, нескінченно худнув. У нього було гарне струнке тіло, але пухкенькі підліткові щічки, і це було пов'язано взагалі не з повнотою, а з прекрасною юністю і молодістю, що вигідно відрізняє молодих людей від дорослих, тому основна проблема всього офісу була: "Як Борю нагодувати?", - згадала Могилевська.

За словами Наталії, її підопічний був "нескінченно на всіх ображений" і не думав, що говорить.

"Він часто" ляпав " в інтерв'ю, що всім нам потім доводилося якось викручуватися з цього ляпа. Він нескінченно був знедоленим, на всіх скривдженим хлопчиком. Йому весь час здавалися скрізь якісь підступи, змови. Йому здавалося, що всі навколо вороги!" - каже співачка.

Втім, були і позитивні спільні моменти.



"Тому найбільша радість була, коли Боря розслаблявся і посміхався, а не перебував в оборонній позиції. Тоді у нас з ним було багато теплих хвилин. І таких приємних моментів в моїй пам'яті більше, ніж непорозуміння і помилок, які, безсумнівно у відносинах роблять всі", - вважає Могилевська.

Могилевська заявила, що завжди підтримувала екс-Бориса Апреля і боролася за нього (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Екс-продюсер трансгендерної артистки каже, що завжди заступалася за екс-Бориса Апреля. І що вона возила його до психіатра, тому що хотіла допомогти - але раніше було менше досліджень про трансгендерів.

"Я хотіла допомогти, а не відкинути або проігнорувати, як у той час робили більшість по відношенню до гомосексуалів і трансгендерів. Зараз, маючи в своєму розпорядженні нові дослідження та інформацію і трохи більшу лояльність людей, ми могли б зробити щось більш успішне. Але час вже не повернути. Мені дивно, що ти звинуватила мене в неприйнятті трансгендерів. Коли я за тебе влаштовувала буквально революції, не даючи можливість організаторам шоу проїхати на зйомку і ризикуючи всім майданчиком, своєю участю і репутацією... Я багато разів боролася за тебе, відстоювала і витирала твої сльози... Ну і годувала, звичайно теж", - заявила Наталя.

Наостанок Могилевська попросила екс-Зіанджу не нападати на неї і жити дружно - і при цьому нарешті назвала новим ім'ям.



"Зі Фамелу, сподіваюся, ми колись познайомимося і я полюблю тебе так само сильно, як любила Борю. Але я тебе дуже прошу, не нападай на мене, Ти ж знаєш, що я можу себе захистити. Але той факт, що я цього не роблю - говорить про мої як і раніше теплі і ніжні почуття до тебе", - підсумувала зірка.

Реакція на скандал травесті-діви Монро

Скандал прокоментувала українська травесті-діва Монро, яка шокована поведінкою Наталії Могилевської, яка досі не називає екс-підопічну "вона". Дісталося і ведучій Каті Осадчій, яка некоректно задавала питання про ситуацію.

"Дивно і прикро чути, як дві популярні і впливові дами звертаються до трансгендерної жінки її "мертвим" ім'ям ще й постійно називають в чоловічому роді. Причому, Наталя і Катерина в публічній площині завжди дуже толерантні, прогресивні і сучасні, а тут дві дрімучі тітки, які тільки вийшли з лісу, натягнули модні ганчірки, зробили макіяж, а корисну літературку так і не прочитали", - дивується Монро.

На її думку, це чистої води трансфобія.

"Гаразд Катерина працює за списком питань, які пише редактура і програма побудована на сенсаціях і хайпі, але Могилевська могла ж делікатно поправити, тим самим підтвердити статус сучасної легенди. А так, навіть не олд-скул, а Маріванна з провінції в вінтажному халаті з бігаючими очима, яка намагається молодитися за рахунок тіктоків. Це трансфобія, дівчатка, причому люта!" - заявила травесті-діва.

Згадала вона і розповідь Зі Фаамелу про те, як Могилевська возила її до психіатра.

"До речі, Зі вже опублікувала відповідь. За її словами, Наталя, коли вони разом працювали, возила її до психіатра, але на конверсійну террапію, щоб вилікувати від гомосексуальної орієнтації! Щоб ви розуміли, більшість лікарів вважають це маячнею і прирівнюють до тортур", - написала епатажна артистка.

А ось співак Влад Дарвін став на бік Могилевської і зазначив, що вона завжди підтримувала екс-Апреля більше всіх інших своїх підопічних.

Влад Дарвін підтримав Наталію Могилевську в конфлікті з екс-Зіанджею (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)