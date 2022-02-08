Скандал вокруг Могилевской и экс-Зианджи обрастает новыми фактами: когда и с чего все началось?

С чего начался конфликт

В январе экс-Зианджа, а ныне Zi Faamelu дала интервью, в котором рассказала, что сотрудничество с Натальей Могилевской после участия в шоу "Фабрика звезд" было для нее непростым.

Певица заявила о буллинге со стороны Могилевской и клипмейкера Алана Бадоева, а также его подопечного Макса Барских и нынешнего продюсера Оли Поляковой Михаила Ясинского. В частности, Могилевская травила ее за вес, Барских вылил чай в лицо и обозвал "пед*ком", а Алан Бадоев специально снял плохой клип.

"Меня за-бодишеймили известные стилисты. Убеждали, что нужно пить таблетки для похудения, которые принимали все модели в Украине и СНГ. В составе этих капсул был амфетамин. Это был ад. Зависимость. Я ела один помидор в день", – призналась Zi Faamelu.

Что произошло дальше - реакция Могилевской

В феврале Могилевская отреагировала на признания бывшей подопечной - в программе "Светская жизнь" она заявила, что артисты, которые не стали популярными, обязательно ищут в ней какие-то недостатки. Она также подчеркнула, что экс-Зианджа всегда была эмоциональным человеком, а громкие заявления об оскорблениях и унижениях - игра воображения.

На это экс-Зианджа заявила в своем Инстаграме, что Могилевская возила ее к психиатру, чтобы "вылечить" сексуальную ориентацию. Также, по мнению Zi Faamelu, то, что Наталья до сих пор называет ее Борей, красноречиво говорит о "трансфобии и гомофобии" – неприятии гомосексуальности.

Zi Faamelu обвинила Могилевскую в трансфобии (фото: instagram.com/zifaamelu)

Как ответила Могилевская на обвинения Zi Faamelu в трансфобии

Финальный ответ на эти обвинения дала в своем Instagram и Наталья. Певица отметила, что запомнила экс-Бориса Апреля как "уязвимого парня, серьезно страдавшего анорексией".

Могилевская помнит, что Zi Faamelu раньше никому не доверяла и почти ничего не ела. Поэтому она удивляется, почему та ее обвинила в буллинге из-за лишнего веса - по словам продюсера, она наоборот пыталась накормить артиста.

"Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худел. У него было хорошее стройное тело, но пухленькие подростковые щечки, и это было связано вообще не с полнотой, а с прекрасной юностью и молодостью, что выгодно отличает молодых людей от взрослых, поэтому основная проблема всего офиса была: "Как Борю накормить?", - вспомнила Могилевская.

По словам Натальи, ее подопечный был "бесконечно на всех обижен" и не думал, что говорит.

"Он часто "ляпал" в интервью, что всем нам потом приходилось как-то выкручиваться из этого ляпа. Он бесконечно был отверженным, на всех обиженным мальчиком. Ему все время казались везде какие-то козни, заговоры. Ему казалось, что все вокруг враги!" - говорит певица.

Впрочем, были и позитивные совместные моменты.



"Поэтому самая большая радость была, когда Боря расслаблялся и улыбался, а не находился в оборонительной позиции. Тогда у нас с ним было много тёплых минут. И таких приятных моментов в моей памяти больше, чем недопонимания и ошибок, которые, несомненно в отношениях делают все", - считает Могилевская.

Могилевская заявила, что всегда поддерживала экс-Бориса Апреля и боролась за него (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Экс-продюсер трансгендерной артистки говорит, что всегда заступалась за экс-Бориса Апреля. И что она возила его к психиатру, потому что хотела помочь - но раньше было меньше исследований о трансгендерах.

"Я хотела помочь, а не отвергнуть или проигнорировать, как в то время делали большинство по отношению к гомосексуалам и трансгендерам. Сейчас, располагая новыми исследованиями и информацией и чуть большей лояльностью людей, мы могли бы сделать что-то более успешное. Но время уже не вернуть. Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Когда я за тебя устраивала буквально революции, не давая возможность организаторам шоу проехать на съемку и рискуя всей площадкой, своим участием и репутацией… Я много раз боролась за тебя, отстаивала и вытирала твои слёзы… Ну и кормила, конечно тоже", - заявила Наталья.

Напоследок Могилевская попросила экс-Зианджу не нападать на нее и жить дружно - и при этом наконец назвала новым именем.



"Зи Фамелу, надеюсь, мы когда-то познакомимся и я полюблю тебя так же сильно, как любила Борю. Но я тебя очень прошу, не нападай на меня, ты же знаешь, что я могу себя защитить. Но тот факт, что я этого не делаю - говорит о моих по-прежнему теплых и нежных чувствах к тебе", - подытожила звезда.

Реакция на скандал травести-дивы Монро

Скандал прокомментировала украинская травести-дива Монро, которая шокирована поведением Натальи Могилевской, до сих пор не называющей экс-подопечную "она". Досталось и ведущей Кате Осадчей, которая некорректно задавала вопросы о ситуации.

"Странно и обидно слышать, как две популярные и влиятельные дамы обращаются к трансгендерной женщине ее "мертвым" именем еще и постоянно называют в мужском роде. Причем, Наталья и Катерина в публичной плоскости всегда весьма толерантны, прогрессивны и современны, а тут две дремучие тетки, которые только вышли из лесу, натянули модные тряпки, сделали макияж, а полезную литературку так и не прочли", - поражается Монро.

По ее мнению, это чистой воды трансфобия.

"Ладно Катерина работает по списку вопросов, которые пишет редактура и программа построена на сенсациях и хайпе, но Могилевская могла ж деликатно поправить, тем самым подтвердить статус современной легенды. А так, даже не олд- скул, а МариВанна из провинции в винтажном халате с бегающими глазами, пытающаяся молодиться за счет тиктоков. Это трансфобия, девочки, причем лютая!" - заявила травести-дива.

Вспомнила она и рассказ Зи Фаамелу о том, как Могилевская возила ее к психиатру.

"Кстати, Зи уже опубликовала ответочку. По ее словам, Наталья, когда они вместе работали, возила ее к психиатру, НО на конверсионную террапию, чтобы вылечить от гомосексуальной ориентации! Чтоб вы понимали, большинство врачей считают это бредом и приравнивают к пыткам", - написала эпатажная артистка.

А вот певец Влад Дарвин встал на сторону Могилевской и отметил, что она всегда поддерживала экс-Апреля больше всех остальных своих подопечных.

Влад Дарвин поддержал Наталью Могилевскую в конфликте с экс-Зианджей (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)