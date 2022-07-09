Скандальна Міс Львів рекламує російський бренд під час війни (фото)

Наталя опублікувала кілька фото в рожевій сукні-кімоно і залишила посилання на онлайн-магазин російського бренду.

"Мені часто приходять в дірект питання про мої вбрання. Сьогодні я хочу поділитися з вами однією адресою. На мені плаття-кімоно. Таке легке, літнє, комфортне і красиве! І ви теж можете його придбати", - написала Болюх, закликаючи всіх робити покупки в РФ.

Наталія Болюх під час вторгнення РФ в Україну рекламує російський одяг (фото: instagram.com/topnataliaa)

"Збери образ в два кліка. Яскравий і стильний шопінг. Доставка по всій Росії до дверей", - йдеться на сторінці магазину, який рекламує українська модель.

До слова, зараз Наталя знаходиться в Москві, судячи з останньої публікації, де вона похвалилася свіжим манікюром і відмітила салон краси в російській столиці.

Міс Львів Наталія Болюх поїхала до Москви під час війни (фото: instagram.com/topnataliaa)

Коментарі під своїми постами вона тут же чистить, а людей, які пишуть їй про війну і неприпустимість такої поведінки - блокує.

Зазначимо, що Міс Львів вже неодноразово потрапляла в скандали, пов'язані з РФ.

У яких скандалах замішана Наталія Болюх

У лютому 2022 року дівчина їздила в Москву, щоб відсвяткувати свій день народження. Там вона зустрілася і весело провела час у ресторані з російським артистом Григорієм Лепсом, який активно підтримує Володимира Путіна. Грайливі обійми і поцілунки парочки потрапили на камеру.

У 2019 році Наталю викрили у зв'язку з російським чиновником. Крім того, вона часто їздила в Москву. Більше того, українка поскаржилася в ефірі пропагандистського каналу, що в рідному Львові її переслідують, а "націоналісти" влаштували їй "репресії". При цьому вона заперечувала зв'язок з чиновником, і говорила, що літала в Москву до друзів.

За даними українських ЗМІ, в 2021 році Наталія Болюх вийшла заміж за заможного російського підприємця, але через кілька місяців розлучилася.