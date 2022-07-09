Скандальная Мисс Львов рекламирует российский бренд во время войны (фото)

Наталья опубликовала несколько фото в розовом платье-кимоно и оставила ссылку на онлайн-магазин российского бренда.

"Мне часто приходят в директ вопросы о моих нарядах. Сегодня я хочу поделиться с вами одним адресом. На мне платье-кимоно. Такое легкое, летнее, комфортное и красивое! И вы тоже можете его приобрести", - написала Болюх, призывая всех делать покупки в РФ.

Наталья Болюх во время вторжения РФ в Украину рекламирует российскую одежду (фото: instagram.com/topnataliaa)

"Собери образ в два клика. Яркий и стильный шопинг. Доставка по всей России до двери", - говорится на странице магазина, который рекламирует украинская модель.

К слову, сейчас Наталья находится в Москве, судя по последней публикации, где она похвасталась свежим маникюром и отметила салон красоты в российской столице.

Мисс Львов Наталья Болюх уехала в Москву во время войны (фото: instagram.com/topnataliaa)

Комментарии под своими постами она тут же чистит, а людей, которые пишут ей о войне и недопустимости такого поведения - блокирует.

Отметим, что Мисс Львов уже неоднократно попадала в скандалы, связанные с РФ.

В каких скандалах замешана Наталья Болюх

В феврале 2022 года девушка ездила в Москву, чтобы отпраздновать свой день рождения. Там она встретилась и весело провела время в ресторане с российским артистом Григорием Лепсом, который активно поддерживает Владимира Путина. Игривые объятия и поцелуи парочки попали на камеру.

В 2019 году Наталью уличили в связи с российским чиновником. Кроме того, она часто ездила в Москву. Более того, украинка пожаловалась в эфире пропагандистского канала, что в родном Львове ее преследуют, а "националисты" устроили ей "репрессии". При этом она отрицала связь с чиновником, и говорила, что летала в Москву к друзьям.

По данным украинских СМИ, в 2021 году Наталья Болюх вышла замуж за состоятельного российского предпринимателя, но через несколько месяцев развелась.