Скандальне ДТП в Києві: водій, що збив підлітка, розповів про обставини аварії

Чоловік запевняє, що їхав по своїм справам, а не в кортежі

31 травня в Києві автомобіль збив 13-річного хлопчика, що їхав на велосипеді. У мережі з'явилася інформація, що авто належало кортежу Петра Порошенка, але незабаром в АП це спростували. Водій, якого звати Андрій, прокоментував інцидент, передає hromadske.ua.

Чоловік стверджує, що вони їхали з колегою по роботі та нікого не супроводжували.

Він працює у батальйоні супроводження Головного управління Національної поліції міста Києва.

Водій запевнює, що перебуває у шоковому стані після аварії.

Фото: Місце аварії (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Там гараж стоїть перед пішохідним переходом, нічого не було видно. Цей хлопець порушив — він їхав дуже швидко на велосипеді, а не переходив, я сподіваюсь, що з ним все добре", — сказав Андрій.

Поліцейські спростували інформацію свідків, які заявили, що машина нібито їхала з сиреною.

"Він (хлопець) був у навушниках, не бачив, ми його теж не бачили. Він вилетів одразу, ми стукнули його велосипед, і він виходить впав на капот, і його відкинуло потім від капот. Я одразу до нього підбіг, дав води, почав надавати медичну допомогу і одразу ми викликали швидку", — розповів обставини ДТП напарник водія.

Чоловіки в один голос стверджують, що не порушували ПДР і не перевищували швидкість.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, що сталося увечері 31 травня, з поліцейським спецавтомобілем, в якому постраждав 13-річний хлопчик.

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