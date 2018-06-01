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Интервью

Скандальное ДТП в Киеве: водитель, сбивший подростка, рассказал об обстоятельствах аварии

STYLERLIFE        01.06.2018 - 14:58
Фото: Место аварии (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Фото: Место аварии (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Мужчина уверяет, что ехал по своим делам, а не в кортеже

31 мая в Киеве автомобиль сбил 13-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. В сети появилась информация, что авто принадлежало кортежу Петра Порошенко, но вскоре в АП это опровергли. Водитель, которого зовут Андрей, прокомментировал инцидент, передает hromadske.ua.

Человек утверждает, что они ехали с коллегой по работе и никого не сопровождали.

Он работает в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева.

Водитель уверяет, что находится в шоковом состоянии после аварии.

Фото: Место аварии (facebook.com/dtp.kiev.ru)

"Там гараж стоит перед пешеходным переходом, ничего не было видно. Этот парень нарушил — он ехал очень быстро на велосипеде, а не переходил, я надеюсь, что с ним все хорошо", — сказал Андрей.

Полицейские опровергли информацию свидетелей, которые заявили, что машина якобы ехала с сиреной.

"Он (парень) был в наушниках, не видел, мы его тоже не видели. Он вылетел сразу, мы стукнули его велосипед, и он получается упал на капот, и его отбросило, затем капот. Я сразу к нему подбежал, дал воды, начал оказывать медицинскую помощь и сразу вызвали скорую", — рассказал обстоятельства ДТП напарник водителя.

Мужчины в один голос утверждают, что не нарушали ПДД и не превышали скорость.

Ранее сообщалось, что полиция Киева начала уголовное производство по факту ДТП, которое произошло вечером 31 мая, с полицейским спецавтомобилем, в котором пострадал 13-летний мальчик.

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Теги: ДТП, Кортеж
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