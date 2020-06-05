У скандального "Слуги народу" знайшли грандіозний особняк під Києвом: з'явилося фото

Андрій Холодов будує величезний особняк під Києвом (колаж РБК-Україна)

Особняк оформлений на дружину і дочку нардепа Андрія Холодова

У нардепа з партії "Слуга народу", заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Холодова знайшли величезний особняк в елітному селищі Козин під Києвом.

Журналісти програми "Схеми - корупція в деталях" опублікували фото грандіозної недобудови на сторінці в Facebook.

Зазначається, що площа особняка сягає тисячі квадратних метрів.

"Згадку про нього ми помітили в нещодавно опублікованій декларації народного депутата від президентської партії Андрія Холодова - відповідно до неї, будівля оформлена на дружину і доньку "слуги народу", - йдеться в матеріалі.

Нардеп Андрій Холодов будує величезний особняк під Києвом (Фото: "Радіо Свобода" / facebook.com/corruption.schemes)

Дана будова є вже третім об'єктом нерухомості сім'ї депутата, на яку ЗМІ звернули увагу. Зокрема, перед цим була оприлюднена інформація про віллу політика в елітному районі Відня вартістю в 6 мільйонів євро, а також маєток на Кіпрі, в якому нібито "бере початок тютюновий бізнес, пов'язаний з його сім'єю".

"І від якого сам Холодов досі публічно відхрещується", - додали в публікації.

Також у новому випуску "Схем" був підготовлений матеріал щодо зв'язку нардепа з тютюновим бізнесом.

Відео: Журналістське розслідування про зв'язки Холодова з тютюновим бізнесом

Нагадаємо, що згідно з інформацією на сайті партії "СН", дружина Холодова Катерина Шаховська займається виробництвом і продажем весільних та вечірніх суконь під брендом Stella Shakhovskaya. Її сина хрестила Оксана Марченко – дружина співзасновника партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука. Також на Шаховську записані компанії, пов'язані з утриманням МАФів. Така інформація була опубліковано рік тому на "РБК-Україна" після аналізу кандидатів перед достроковими парламентськими виборами.

Раніше повідомлялося, що за даними Міністерства фінансів скасування "маржі Холодова" дозволило у травні виконати план надходжень від акцизного податку з тютюнових виробів.

Нагадаємо також, що нещодавно з'явилися нові деталі скандалу щодо того, що нардеп Холодов провів карантин на Кіпрі.

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Автор: Володимир Костирін