У скандального "Слуги народа" нашли грандиозный особняк под Киевом: появилось фото

Андрей Холодов строит огромный особняк под Киевом (коллаж РБК-Украина)

Особняк оформлен на жену и дочь нардепа Андрея Холодова

У нардепа из партии "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова нашли огромный особняк в элитном поселке Козин под Киевом.

Журналисты программы "Схемы - коррупция в деталях" опубликовали фото грандиозного недостроя на странице в Facebook.

Отмечается, что площадь особняка достигает тысячи квадратных метров.

"Упоминание о нем мы заметили в недавно опубликованной декларации народного депутата от президентской партии Андрея Холодова - согласно ей, здание оформлено на жену и дочь "слуги народа", - говорится в материале.

Нардеп Андрей Холодов строит огромный особняк под Киевом (Фото: "Радио Свобода" / facebook.com/corruption.schemes)

Данное строение является уже третьим объектом недвижимости семьи депутата, на которое СМИ обратили внимание. В частности, перед этим была обнародована информация о вилле политика в элитном районе Вены стоимостью в 6 миллионов евро, а также поместье на Кипре, в котором будто бы "берет начало табачный бизнес, связанный с его семьей".

"И от которого сам Холодов до сих пор публично открещивается", - добавили в публикации.

Также в новом выпуске "Схем" был подготовлен материал относительно связи нардепа с табачным бизнесом.

Видео: Журналистское расследование о связи Холодова с табачным бизнесом

Напомним, что согласно информации на сайте партии "СН", жена Холодова Екатерина Шаховская занимается производством и продажей свадебных и вечерних платьев под брендом Stella Shakhovskaya. Ее сына крестила Оксана Марченко – супруга соучредителя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Также на Шаховскую записаны компании, связанные с содержанием МАФов. Такая информация была опубликована год назад на "РБК-Украина" после анализа кандидатов перед досрочными парламентскими выборами.

Ранее сообщалось, что по данным Министерства финансов отмена "маржи Холодова" позволила в мае выполнить план поступлений от акцизного налога с табачных изделий.

Напомним также, что недавно появились новые детали скандала относительно того, что нардеп Холодов провел карантин на Кипре.

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Автор: Владимир Костырин