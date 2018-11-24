"Сказав, що пішов до репетитора": малолітній "зацепер" отримав важкі опіки

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Дитина перебуває в лікарні

Під Києвом малолітній "любитель гострих відчуттів" отримав серйозні електричні опіки після того, як намагався зачепитися за поїзд. Про це йдеться на сторінці "Київ оперативний" Telegram.

"14-річний житель Броварів отримав 50% термічних опіків II-III ступеня. Зараз за життя малолітньої любителя гострих відчуттів борються медики. Підліток виліз на вагони, які стояли на маневрової колії і отримав удар електрикою. Він прийшов на залізничну станцію "Бровари" разом з друзями. Батькам він сказав, що пішов на заняття з репетитором", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що поки друзі відійшли у справах, підліток з власної ініціативи виліз на товарний вагон і отримав ураження електрикою.

"Від удару його відкинуло на землю і він почав горіти. На допомогу прийшли його друзі і спробували загасити вогонь", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Нещодавно ми повідомляли про те, що 10-класник загинув від удару струмом, коли заліз на дах електрички щоб зробити селфи.

Трагедія сталася в Броварському районі Київської області. Молодий чоловік, який жадав екстриму, загинув на місці.

В Ірпені чотири дівчини-підлітка вилізли на електричку і причепилися до електропотяга.

Відомо, що школярки проїхали мінімум одну зупинку, причепившись до останнього вагону електрички.

Відео: РБК-Україна