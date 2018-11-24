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"Сказал, что пошел к репетитору": малолетний "зацепер" получил тяжелые ожоги

STYLERЖизнь    24.11.2018 - 14:32
"Сказал, что пошел к репетитору": малолетний "зацепер" получил тяжелые ожоги
Фото facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Ребенок находится в больнице

Под Киевом малолетний "любитель острых ощущений" получил серьезные электрические ожоги после того, как пытался "зацепиться" за поезд. Об этом говорится на странице "Киев оперативный" в Telegram.

"14-летний житель Броваров получил 50% термических ожогов II-III степени. Сейчас за жизнь малолетнего любителя "острых ощущений борются медики. Подросток вылез на вагоны, которые стояли на маневренной колеи и получил удар электричеством. Он пришел на железнодорожную станцию "Бровары" вместе с друзьями. Родителям он сказал, что пошел на занятие с репетитором", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пока друзья отошли по делам, подросток по собственной инициативе вылез на товарный вагон и получил поражение электричеством.

"От удара его отбросило на землю и он начал гореть. На помощь пришли его друзья и попытались погасить огонь", - подчеркивается в тексте сообщения.

Недавно мы сообщали о том, что 10-классник погиб от удара током, когда залез на крышу электрички чтобы сделать селфи.

Трагедия произошла в Броварском районе Киевской области. Молодой человек, который жаждал экстрима, погиб на месте.

А в Ирпене четыре девушки-подростка вылезли на электричку и прицепились к электропоезду.

Известно, что школьницы проехали минимум одну остановку, прицепившись к последнему вагону электрички.

Видео: РБК-Украина

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