Скільки коштує купити квартиру в Донецьку: названі смішні ціни

У мережі розповіли про ціни на нерухомість в Донецьку (фото: infodon.org.ua)

Названі ціни за житло в окупованому Донецьку

Життя в окупованому Донецьку з приходом на Донбас бойовиків в корені змінилося. Люди, які не захотіли миритися з новою "владою" залишили свої квартири і будинки. На жаль, ціни на нерухомість в окупованому місті залишаються смішними, а житло не затребуваним, через те, що ніхто не хоче тут його купувати.

З усім тим квартири в Донецьку продаються практично за безцінь. Про це повідомляють на Twitter-сторінці "БыльБылева".

Лідером за кількістю бюджетних квартир є Петровський район. Є житло, яке можна придбати навіть за 1400 доларів. Воно знаходиться на вулиці Іловайській. Цікаво, що квадратура продаваних квартир на інфографіці не вказується, але найдорожчу квартиру можна купити за 3900 доларів. Знаходиться квартира на вулиці Красногорській.

Скріншот (twitter.com/Bylbyleva)

У коментарях користувачі відреагували на інфографіку.

Ну, квартира квартирі рознь.

Ну звичайно. Але в Києві ти за 5к можеш придбати гараж. Без документів. Це максимум. А раніше в Донецьку квартири були на 25-30% дешевше, ніж у Києві.

Дивовижно показово.

Як ми раніше повідомляли, окупований Донбас повністю залишився без української зв'язку.

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Автор: Людмила Жукова