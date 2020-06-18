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Сколько стоит купить квартиру в Донецке: названы смешные цены

STYLERЖизнь    18.06.2020 - 09:41
Сколько стоит купить квартиру в Донецке: названы смешные цены
В сети рассказали о ценах на недвижимость в Донецке (фото: infodon.org.ua)

Названы цены за жилье в оккупированном Донецке

Жизнь в оккупированном Донецке с приходом на Донбасс боевиков в корне изменилась. Люди, которые не захотели мириться с новой "властью" оставили свои квартиры и дома. К сожалению, цены на недвижимость в оккупированном городе остаются смешными, а жилье не востребовано, так как никто не хочет здесь его покупать.

Тем не менее квартиры в Донецке продаются практически за бесценок. Об этом сообщают на Twitter-странице "БыльБылева".

Лидером по количеству бюджетных квартир является Петровский район. Есть жилье, которое можно приобрести даже за 1400 долларов. Оно находится на улице Иловайской. Интересно, что квадратура продаваемых квартир на инфографике не указывается, но самую дорогую жилплощадь можно купить за 3900 долларов. Находится квартира на улице Красногорской.

Сколько стоит купить квартиру в Донецке: названы смешные ценыСкриншот (twitter.com/Bylbyleva)

В комментариях пользователи отреагировали на инфографику.

  • Ну, квартира квартире рознь.
  • Ну конечно. Но в Киеве ты за 5к можешь купить гараж. Без документов. Это максимум. А раньше в Донецке квартиры были на 25-30% дешевле чем в Киеве.
  • Дивовижно показово.

Как мы ранее сообщали, оккупированный Донбасс полностью остался без украинской связи.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Донецк
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