Скільки коштує відпочити в Україні: найбільш доступні і цікаві напрямки

Літній відпочинок в Україні у 2020 році буде затьмарений карантинними обмеженнями, адже закордон поки для нас закритий і про all inclusive залишається тільки мріяти. Проте в нашій країні є ряд цікавих популярних напрямків, де цінова політика може порадувати будь-який гаманець.

Як розповіли Styler аналітики одного з популярних сайтів, головними напрямами в цьому році залишаться Чорне і Азовське море, і, звісно ж, Карпати. Проаналізувавши пропозиції подобової оренди, можна сказати, що найбільше їх в Одесі.

"Більше всього оголошень подобової оренди квартир в травні біля моря було в Одесі, а трійку знімати вигідніше всього в Бердянську - по 500 грн на добу. Для любителів гірських походів вибір варіантів житла найкращий в Яремче. Найдешевше розміщення в Карпатах можна знайти в Берегово за 200 грн на добу", - розповіли аналітики.

Відпустку на Чорному та Азовському морях

Так, в Одесі можна знайти, як бюджетні однушки за 500 грн на добу, так і більш просторі трійки за 1 250 грн. В середньому оренда будинків в "Південній Пальмірі" обійдеться в 1 500 грн/доба. Цікаво, що будинками тут цікавляться активніше, ніж квартирами.

Для бажаючих провести відпустку біля Азовського моря підійде Бердянськ. Ціни на оренду житла тут приємно дивують - наприклад, можна зняти однокімнатне житло за 300 грн на добу, а пропозицій про їх оренду тут на чверть більше, ніж 2 - і 3-кімнатних квартир разом узятих. Двокімнатна обійдеться у близько 450 грн на добу, а трійка - 500 грн. Орендувати будинок вийде трохи дорожче - в середньому 1 000 грн.

Чорноморськ в Одеській області підійде для тих, хто хоче втекти від міського шуму. За добу в будинку попросять в середньому 1 500 грн. Одинички і двійки, звичайно, обійдуться дешевше - 450 грн на добу та 500 грн/добу відповідно. Трійки ж в ціні майже не поступаються будинкам - орендодавці пропонують їх в середньому за 1 000 грн в день.

Ще один напрям під Одесою, де пропонують безліч опцій житла, - місто Южне. Тут легко зняти квартиру на будь-який смак. Найбільше оголошень про подобову оренду однушок, в середньому за 400 грн. Доба в двокімнатній квартирі обійдеться в 500 грн, а трикімнатній - 800 грн.

Зняти будиночок для великої сім'ї можна і в Кароліно-Бугазі - тут чимало пропозицій із середньою ціною в 2 000 грн на добу. Ще окреме житло пропонують в Затоці - з 1 500 грн/день.

Літній відпочинок в Карпатах

Любителям гірських походів і свіжого повітря також є де відпочити в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

Найбільше пропозицій зараз можна знайти в Яремче, Івано-Франківська область. За добу в будинку попросять в середньому 1 000 грн. В Микуличині менше оголошень про подобову оренду окремого житла, а пожити тут коштує дорожче - 1 200 грн/день. У популярному напрямку, який до того ж має зручне залізничне сполучення, Ворохті, можна зняти будинок всього за 500 грн на добу.

Бюджетніше всього в Карпатах можна орендувати будинок в Славському чи двушку в Береговому - всього за 300 та 200 грн на добу відповідно.

До речі, Володимир Зеленський їде відпочивати на Азовське море на Трійцю.

Також ми писали, куди українцям краще не їхати у відпустку в цьому році.