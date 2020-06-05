Сколько стоит отдохнуть в Украине: самые доступные и интересные направления

Летний отдых в Украине в 2020 году будет омрачен карантинными ограничениями, ведь заграница пока для нас закрыта и про all inclusive остается только мечтать. Тем не менее в нашей стране есть ряд популярных интересных направлений, где ценовая политика может порадовать любой кошелек.

Как рассказали Styler аналитики одного из популярных сайтов, главными направлениями в этом году останутся Черное и Азовское море, и, конечно же, Карпаты. Проанализировав предложения посуточной аренды, можно сказать, что больше всего их в Одессе.

"Больше всего объявлений посуточной аренды квартир в мае у моря было в Одессе, а трешку снимать выгоднее всего в Бердянске - по 500 грн в сутки. Для любителей горных походов выбор вариантов жилья лучше всего в Яремче. Самое дешевое размещение в Карпатах можно найти в Берегово за 200 грн в сутки" - рассказали аналитики.

Отпуск на Черном и Азовском морях

Так, в Одессе можно найти, как бюджетные однушки за 500 грн в сутки, так и более просторные трешки за 1 250 грн. В среднем аренда домов в "Южной Пальмире" обойдется в 1 500 грн/сутки. Интересно, что домами здесь интересуются активнее, чем квартирами.

Для желающих провести отпуск у Азовского моря подойдет Бердянск. Цены на аренду жилья здесь приятно удивляют - например, можно снять однокомнатное жилье за 300 грн в сутки, а предложений об их аренде здесь на четверть больше, чем о 2- и 3-комнатных квартир вместе взятых. Двушка обойдется в около 450 грн в сутки, а трешка - 500 грн. Арендовать дом выйдет несколько дороже - в среднем 1 000 грн.

Черноморск в Одесской области подойдет для тех, кто хочет убежать от городского шума. За сутки в доме попросят в среднем 1 500 грн. Однушки и двушки, конечно, обойдутся дешевле - в 450 грн в сутки и 500 грн/сутки соответственно. Трешки же в цене почти не уступают домам - арендодатели предлагают их в среднем за 1 000 грн в день.

Еще одно направление под Одессой, где предлагают множество опций жилья, - город Южный. Здесь легко снять квартиру на любой вкус. Больше всего объявлений о посуточной аренде однушек, в среднем за 400 грн. Сутки в двухкомнатной квартире обойдутся в 500 грн, а в трехкомнатной - 800 грн.

Снять домик для большой семьи можно и в Каролино-Бугазе - здесь немало предложений со средней ценой в 2 000 грн в сутки. Еще отдельное жилье предлагают в Затоке - по 1 500 грн/день.

Летний отдых в Карпатах

Любителям горных походов и свежего воздуха также есть где отдохнуть в Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Больше всего предложений сейчас можно найти в Яремче, Ивано-Франковская область. За сутки в доме попросят в среднем 1 000 грн. В Микуличине меньше объявлений о посуточной аренде отдельного жилья, а пожить здесь стоит дороже - 1 200 грн/день. В популярном направлении, которое к тому же имеет удобное железнодорожное сообщение, Ворохте, можно снять дом всего за 500 грн в сутки.

Бюджетнее всего в Карпатах можно арендовать дом в Славском или двушку в Береговом - всего за 300 и 200 грн в сутки соответственно.

К слову, Владимир Зеленский едет отдыхать на Азовское море на Троицу.

Также мы писали, куда украинцам лучше не ехать в отпуск в этом году.