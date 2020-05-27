Куда украинцам лучше не ехать в отпуск в этом году: предупреждение экспертов

Куда лучше не ехать в отпуск в 2020 году (коллаж: РБК-Украина)

Украинцам в сезоне отпусков 2002 будет доступен внутренний туризм, но не все локации безопасны

Сезон отпусков в Украине начинается, но карантин в стране и в мире внес свои коррективы в планы многих украинских семей. Поскольку заграница нам в ближайшей перспективе "светит" разве что в конце лета, стоит ближе рассмотреть отечественные направления.

Эксперты рассказали Styler, какие места в нашей стране, кроме морского побережья можно посетить, а куда ехать не рекомендуется.

"Сейчас главный вопрос у людей, когда они смогут поехать на отдых. Но также надо решить вопрос - куда именно поехать. И пока у будущих туристов есть время выбрать места для отдыха, туристический бизнес должен рассказать людям о себе", - считает Алексей Медведев, продюсер туристических продуктов, эксперт по digital-туризму.

Эксперт посоветовал обратить внимание на Закарпатье. Многие, конечно же открыли для себя этот живописный край, но все же он недооценен украинцами. Это горы, реки и натуральные крафтовые продукты, винодельческий край, невероятно свежий воздух и старинные городки. Но проблема здесь с логистикой.

"Действительно, сейчас является усложненная логистика с Закарпатьем для массового туриста. Не из всех городов можно добраться поездом. Но в Закарпатье активно строятся дороги, чтобы сюда можно будет быстро добраться автомобилем. Поэтому на лето 2020 в Закарпатье ожидаем сезон автомобильного туризма. Поскольку даже по дороге ты уже получаешь эстетическое наслаждение от пейзажей", - прогнозирует Медведев.

К примеру, в Хусте есть полуразрушенный замок, с вершины которого открывается потрясающий вид. Также это место может удивить фермами буйволов, оленей, улиток и местными сыроварнями.

За тишиной и лечебной водой, считает эксперт, надо ехать в Шаян, который является давним известным курортом. Будут популярны термальные направления по типу Свалява, Солотвино и Косино. Также можно прогуляться старинными городками, а именно Ужгородом и Мукачево и обязательно отведать местное вино в Берегово.

А вот туда, где нет сервиса, лучше не ехать, считает Медведев.

"Кризис заставит бизнес улучшаться в этом направлении и я уверен, что люди будут самостоятельно советовать друзьям сюда (в отдаленные уголки Закарпатья. - ред.) ехать. Но начать надо с рекламы, потому что люди даже не знают куда ехать и кому звонить", - заметил эксперт.

Кроме того, более популярным станет автомобильный туризм, но такие отдыхающие более привередливы к сервису, потому что четко понимают, сколько сил и финансов им нужно потратить, чтобы добраться до той или иной локации.

А вот Наталия Вальда, амбассадор Международной амбасады женщин-предпринимательниц, считает, что вскоре в обществе будет две крайности: онлайн социализация (многолюдные собрания в сети) и уединение на природе маленькими компаниями. При этом эксперт не исключает бум туризма.

"В ближайшее время я могу прогнозировать бум туризма. Оказавшись в изоляции, все очень оценят возможность увидеть мир и путешествовать. Экологические виды туризма с целью увидеть дикие прекрасные уголки мира, тоже станут очень популярны и ограничены они могут быть только финансовыми возможностями туристов", - отметила эксперт.

Ранее эксперты рассказали, что будет с туризмом в Украине и куда поедем в отпуск.

Также мы писали, сколько зон отдыха и кому будут доступны на пляжах Киева, которые готовят к открытию.

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Автор: Светлана Дудукало