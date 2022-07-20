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Скільки води дитина повинна випивати в спеку: багато хто не знає

Скільки рідини потрібно випивати дітям у спеку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Скоро за прогнозами синоптиків в Україну знову повернеться сильна спека.

Більшість дорослих знають, що рекомендована щоденна кількість води становить два літри - якщо тільки ви не багато тренуєтеся або не потієте більше, ніж зазвичай, - але скільки повинні пити діти?

Про норму рідини для дітей у спеку розповіли у виданні Metro.

Пити достатню кількість води в будь-якому випадку життєво важливо, але особливо під час сильної спеки, коли наше тіло втрачає рідину швидше і настає зневоднення.

Скільки води повинні пити діти під час сильної спеки?

"Як правило, діти добре розуміють, коли їм хочеться пити, хоча в жарку погоду буває складно змусити їх випити достатню кількість рідини", — повідомила Сігне Сванфельдт, дієтолог з програми Lifesum.

За даними NHS, діти повинні пити від шести до восьми чашок рідини в день.

Дітям до п'яти років достатньо 120-150 мл за раз. Для дітей старше п'яти років рекомендується 250-300 мл за раз. Найкраще віддати перевагу простій воді.

"Якщо ваша дитина дуже активна, вона, як правило, більше потіє, що призводить до збільшення потреби в гідратації", - зазначила дієтолог.

Які симптоми зневоднення у дитини?

  • Темна сеча з сильним запахом
  • Дитина п'є менше, ніж зазвичай
  • Низький рівень енергії
  • Відчуття спраги
  • Інфекції сечовивідних шляхів (ІМП)
  • Сеча менш як 4 рази на день або менше мокрих підгузників
  • Утома
  • Сухість у роті/губах
  • Холодна або суха шкіра
  • Зниження концентрації
  • Погане здоров'я порожнини рота
  • Запалі очі або запала м'яка пляма на голові (для немовлят).

Нема потреби пропонувати додаткову воду дітям у віці до шести місяців, які перебувають на грудному вигодовуванні.

Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.

Також ми писали, які продукти допоможуть вам пережити спеку.

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