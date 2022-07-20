Скільки води дитина повинна випивати в спеку: багато хто не знає

Скоро за прогнозами синоптиків в Україну знову повернеться сильна спека.
Більшість дорослих знають, що рекомендована щоденна кількість води становить два літри - якщо тільки ви не багато тренуєтеся або не потієте більше, ніж зазвичай, - але скільки повинні пити діти?
Про норму рідини для дітей у спеку розповіли у виданні Metro.
Пити достатню кількість води в будь-якому випадку життєво важливо, але особливо під час сильної спеки, коли наше тіло втрачає рідину швидше і настає зневоднення.
"Як правило, діти добре розуміють, коли їм хочеться пити, хоча в жарку погоду буває складно змусити їх випити достатню кількість рідини", — повідомила Сігне Сванфельдт, дієтолог з програми Lifesum.
За даними NHS, діти повинні пити від шести до восьми чашок рідини в день.
Дітям до п'яти років достатньо 120-150 мл за раз. Для дітей старше п'яти років рекомендується 250-300 мл за раз. Найкраще віддати перевагу простій воді.
"Якщо ваша дитина дуже активна, вона, як правило, більше потіє, що призводить до збільшення потреби в гідратації", - зазначила дієтолог.
Нема потреби пропонувати додаткову воду дітям у віці до шести місяців, які перебувають на грудному вигодовуванні.
Нагадаємо, раніше дієтолог розповіла, що категорично не можна їсти і пити в спеку.
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