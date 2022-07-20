Скільки води дитина повинна випивати в спеку: багато хто не знає

Пити достатню кількість води в будь-якому випадку життєво важливо, але особливо під час сильної спеки, коли наше тіло втрачає рідину швидше і настає зневоднення.

Скільки води повинні пити діти під час сильної спеки?

"Як правило, діти добре розуміють, коли їм хочеться пити, хоча в жарку погоду буває складно змусити їх випити достатню кількість рідини", — повідомила Сігне Сванфельдт, дієтолог з програми Lifesum.

За даними NHS, діти повинні пити від шести до восьми чашок рідини в день.

Дітям до п'яти років достатньо 120-150 мл за раз. Для дітей старше п'яти років рекомендується 250-300 мл за раз. Найкраще віддати перевагу простій воді.

"Якщо ваша дитина дуже активна, вона, як правило, більше потіє, що призводить до збільшення потреби в гідратації", - зазначила дієтолог.

Які симптоми зневоднення у дитини?

Темна сеча з сильним запахом

Дитина п'є менше, ніж зазвичай

Низький рівень енергії

Відчуття спраги

Інфекції сечовивідних шляхів (ІМП)

Сеча менш як 4 рази на день або менше мокрих підгузників

Утома

Сухість у роті/губах

Холодна або суха шкіра

Зниження концентрації

Погане здоров'я порожнини рота

Запалі очі або запала м'яка пляма на голові (для немовлят).

Нема потреби пропонувати додаткову воду дітям у віці до шести місяців, які перебувають на грудному вигодовуванні.